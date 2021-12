Am Donnerstag um 11 Uhr hat die Ministerpräsidentenkonferenz begonnen, um über neue Corona-Maßnahmen zu beraten und deutliche Verschärfungen zu beschließen. Am Tag vor dem Treffen ist die Beschlussvorlage aufgetaucht. . In der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und deren voraussichtlichem Nachfolger Olaf Scholz (SPD) sollte ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen werden. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) hatte als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vor Beginn der Runde konsequente Entscheidungen im Kampf gegen die dramatisch hohen Corona-Zahlen verlangt.

Am Dienstag hatten sich Bund und Länder bereits getroffen, aber keine konkreten Beschlüsse gefasst. Am Donnerstag tagte die Ministerpräsidentenkonferenz seit 11 Uhr, gegen 14.40 Uhr traten Merkel, Scholz und Wüst vor die Presse.

Neue Corona-Regeln: Angela Merkel und Olaf Scholz live in Pressekonferenz

Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) treten vor die Presse. Hier ihre Äußerungen im Liveticker.

+++ 15.14 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

+++ 15.09 Uhr: Scholz: Es wäre gut, wenn die Impfquote jetzt steigt, aber es sind einfach nicht genug. Daher hätten sich viele neu orientiert und seien, wie er, nun für eine Impfpflicht.

+++ 15.03 Uhr: Auf die Frage, ob sie für die Impfpflicht ist, antwortet Merkel, sie würde für eine allgemeine Impfpflicht stimmen, wenn sie bei der geplanten Abstimmung noch Mitglied im Bundestag wäre, sagte Merkel am Donnerstag nach einer Bund-Länder-Schalte zu Corona in Berlin. Trotz aller Werbung fürs Impfen gebe es eine Impflücke.

+++ 14.57 Uhr: Müller erklärt, dass der Einzelhandel zu Recht besorgt ist über die 2G-Regeln, die Kunden dies aber positiv sähen. Es sei wichtig, auf die Ungeimpften zu reagieren, sie machten den Großteil der schweren Fälle aus, während sie insgesamt die Minderheit sind. Eine Minderheit sei für die Mehrheit der Infektionen verantwortlich - darauf müsse man reagieren. Die Mehrheit der Vernünftigen sollten Möglichkeiten erhalten, die andere nicht haben. Dies spiegele sich in den Beschlüssen. "Jeder muss aber eigenverantwortlich handeln", stellt Müller klar. Die Aufgabe der Politik sei es, Rahmenbedingungen zu schaffen, aber es bleibe dabei, dass es sehr stark auf die Eigenverantwortung ankomme.

+++ 14.56 Uhr: Berlins regierender Bürgermeister Müller spricht: "Dieser Winter könnte härter werden, wenn wir nicht eingreifen"

+++ 14.55 Uhr: Wüst: "Lassen Sie sich impfen, seien Sie vorsichtig"

+++ 14.51 Uhr: Hendrik Wüst stellt klar, dass die beschlossenen Maßnahmen „Mindeststandards“ darstellen - gerade in Hotspots könne noch mehr dazu kommen. Zum Abschluss dankt Wüst noch der Bundeskanzlerin für die letzten 16 Jahre. Ihr Handeln habe viele Menschenleben gerettet. Es sei der Verdienst von Angela Merkel, dass Deutschland in der Corona-Krise recht gut dastehe.

+++ 14.50 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) beginnt zu sprechen. Ein Akt der nationalen Solidarität sei notwendig, um die vierte Welle zu brechen. "Impfen ist der Weg raus", so Wüst.

+++ 14.48 Uhr: Eine einrichtungsspezifische Impfpflicht für Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime ist auf dem Weg, so Scholz. Dies werde sicher kommen.

+++ 14.46 Uhr: Nun spricht der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er appelliert noch einmal ganz eindringlich, sich impfen zu lassen. Das ehrgeizige Ziel seien nun 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, so Scholz.

+++ 14.45 Uhr: "Wir haben verstanden, dass die Lage ernst ist", so Angela Merkel

+++ 14.44 Uhr: Der Ethikrat soll bis Jahresende eine Empfehlung erarbeiten für eine allgemeine Impfpflicht: Der Bundestag soll dann abstimmen. Womöglich kommt eine allgemeine Impfpflicht dann im Februar 2022

+++ 14.42 Uhr: Bei einer Inzidenz über 350 werden Clubs und Diskotheken geschlossen. Dies gilt pro Landkreis.

+++ 14.41 Uhr: Wie zu erwarten, wird 2G auf den Einzelhandel ausgeweitet, ebenso auf Freizeitveranstaltungen. Überall, wo nicht alle Teilnehmenden geimpft sind, gilt eine Kontaktbeschränkung von einem Haushalt und zwei weiteren Personen. Kinder unter 14 sind ausgenommen dabei.

+++ 14.40 Uhr Die Lage ist ernst, sagt Angela Merkel.

+++ 14.36 Uhr: Beschränkungen für private Feiern beschlossen - auch für Geimpfte. Auch für Geimpfte sind die Einschränkungen zu spüren: In Innenräumen dürfen sich bald nur noch 50 Personen bei privaten Feiern treffen. Im Außenbereich dürfen sich 200 Menschen versammeln, aber alle nur geimpft oder genesen. Bei privaten Feiern gilt ebenfalls bundesweit 2G.

+++ 14.32 Uhr: Kreise: Clubs und Discos müssen ab Inzidenz von 350 schließen. Im Beschlussentwurf heißt es laut Informationen von Bild: „Aus Sicht des Bundes ist das rechtlich schon jetzt möglich. Bei der Reform des Infektionsschutzgesetzes wird dies aber noch einmal unzweifelhaft klargestellt.“

+++ 14.09 Uhr: Mehr Personen sollen impfen dürfen: Um die Impfkampagne in Deutschland zu beschleunigen, sollen künftig auch Apotheker und Zahnärzte gegen das Coronavirus impfen dürfen. Darauf einigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Donnerstag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Eine Einigung auf das gesamte Beschlusspapier mit weiteren Punkten stand allerdings noch aus.

In einem Entwurf hieß es, der Bund werde den Kreis der Personen deutlich ausweiten, die Impfungen durchführen dürfen. Kurzfristig gehe das über eine Delegation durch Ärzte an Apotheker sowie Pflegefachkräfte etwa in Altenheimen. Darüber hinaus solle eine gesetzliche Änderung erfolgen für Apothekerinnen und Apotheker, Zahnärztinnen und Zahnärzte und weitere, um den Kreis der Berechtigten auszuweiten, die in der Pandemie Impfungen durchführen können.

+++ 14.05 Uhr: Bund und Länder haben sich wohl auf ein Böllerverbot geeinigt. Wie im vergangenen Jahr soll der Verkauf von Silvesterfeuerwerk untersagt werden - in ganz Deutschland. Ziel ist es, die Krankenhäuser vor noch mehr Patient*innen zu bewahren. Die Unionsländer zusammen mit Baden-Württemberg hatten ein Verbot gefordert. Dieses ist nun beschlossene Sache. Auf besonders publikumsträchtigen Plätzen soll es demnach zudem ein Feuerwerksverbot geben. Für betroffene Unternehmen ist eine entsprechende Kompensation im Rahmen der geplanten Wirtschaftshilfen vorgesehen. Eine Einigung auf das gesamte Beschlusspapier mit weiteren Punkten stand allerdings am frühen Nachmittag noch aus.

+++ 13.09 Uhr: Doch kein 2G für Weihnachtsmärkte: Nachdem die Länder bereits eigene Regelungen getroffen haben oder Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, ist bundesweites 2G auf Weihnachtsmärkten als Regel laut Bild.de gestrichen worden.

Update vom 02.12., 12.08 Uhr: CDU-Länder fordern Böller-Verbot an Silvester

Laut Informationen von Bild droht an Silvester ein Böllerverbot. Zumindest fordern dies unionsgeführte Bundesländer. So soll laut dieser Forderungen an Silvester und Neujahr bundesweit ein Versammlungsverbot umgesetzt werden. Auch der Verkauf von Pyrotechnik soll generell verboten werden, vom Zünden eines Silvesterfeuerwerks soll dringend abgeraten werden. Grund sei die hohe Verletzungsgefahr und damit die enorme "Belastung des Gesundheitssystems".

Update vom 02.12.2021, 11,48 Uhr: FDP-Chef Lindner fordert generelle Impfpflicht

Auch FDP-Chef Christian Lindner hat sich jetzt für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. „Wir kommen deshalb immer wieder in diese Situationen wie jetzt, wo Freiheiten für alle eingeschränkt werden müssen. Wir müssen uns öffnen für eine solche Impfpflicht, das ist ein scharfes Schwert, aber ich glaube, es ist verhältnismäßig“, sagte er am Donnerstag (2. Dezember 2021) dem Fernsehsender Bild-TV.

Von der aktuellen Impfquote von rund 70 Prozent sei er enttäuscht. Er sprach sich für eine offene Debatte zu dem Thema aus.

Update vom 02.12.2021, 11.20 Uhr: Corona-Gipfel startet pünktlich - erstes Thema: Die Booster-Kampagne

Die Vertreter von Bund und Ländern haben pünktlich um 11 Uhr mit den Beratungen über weitere Verschärfungen der Corona-Regeln begonnen. Wie die Bild berichtet, begann die Konferenz nicht mit "einleitenden Worten", sondern direkt mit dem ersten Thema der Beschlussvorlage: der Booster-Kampagne.

Update vom 02.12.2021, 10.15 Uhr: Veranstaltungen und Absagen: Hier droht Streit bei der Ministerpräsidentenkonferenz

Wie die Bildzeitung am Donnerstagmorgen aus der Beschlussvorlage des Corona-Gipfels zitiert, könnte es bei aller Einigkeit über die Notwendigkeit schärferer Maßnahmen in der aktuellen vierten Corona-Welle doch Streit bei einigen Punkten geben. So herrscht wohl Uneinigkeit bei der Absage von Veranstaltungen sowie beim Thema "Geisterspiele". Die Beschlussvorlage sieht eigentlich die Reduzierung auf 30 Prozent der Maximalkapazität, also rund 15.000 Zuschauer*innen bei Fußballspielen etwa. Ebenso strittig ist wohl der Punkt von Teilnehmenden bei anderen Veranstaltungen. In der Vorlage heißt es hierzu laut Bild: "Für weiterhin notwendige Veranstaltungen gilt eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich."

Update vom 02.12.2021, 9.30 Uhr: Markus Söder spricht sich für Impfpflicht ab 12 Jahren aus

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert dazu auf, über eine Impfpflicht bei Kindern ab zwölf Jahren sprechen. "Das muss man diskutieren", sagte er am Abend vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz (1.12.2021) im Bayerischen Rundfunk. Angestoßen wurde diese Diskussion auf Nachfragen der Zuschauer zum Thema allgemeine Impfpflicht. In der BR-Sendung "jetzt red i" stand der Ministerpräsident den Bürgern Rede und Antwort.

Auf die Frage, ob die Impfpflicht denn auch für Kinder ab 12 Jahren gelten solle, antwortete Söder: "Generell wäre es natürlich gut, wenn die Impfpflicht zumindest bei denen, bei denen der Impfstoff schon erprobt ist - ab zwölf - auch stattfinden würde." Das würde schnell gehen und die Schulen "absolut sicher machen". Dann wären auch Musikunterricht oder Sport wieder schneller möglich. Zudem sei sein Gefühl bei den jungen Leuten: "Die wollen auch geimpft werden, weil sie sagen: "Dann habe ich Freiheit"." Er könne sich vorstellen, dass direkt im Klassenzimmer geimpft werde.

Beim Corona-Gipfel wird es um neun bis zehn zentrale Punkte gehen - wir haben diese zusammengefasst.

