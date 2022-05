Die Schauspielerin Marnie Schulenburg ist mit 37 Jahren ihrer Krebserkrankung erlegen. Dies teilte ihr Sprecher am Dienstag unter anderem dem "The Hollywood Reporter" mit.

Schulenburg wurde in den USA vor allem als Soap-Darstellerin bekannt. Ihre schauspielerische Karriere startete sie 2007 als sie die Hauptrolle, Alison Stewart, in der Serie "Jung und Leidenschaftlich - Wie das Leben spielt" ergatterte. Zusammen mit Schauspielerkollege Matthew Del Negro arbeitete sie an der Serie "City on a Hill".

Marnie Schulenburg: Emotionale Worte kurz vor ihrem Tod

Bereits im Mai 2020, fünf Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter Coda (2), erhielt Schulenburg die Diagnose Brustkrebs. Ihre Krankheit hielt sie nicht vor der Öffentlichkeit zurück, sondern wollte mit ihrem offenen Umgang für die Krebs-Vorsorge aufmerksam machen. Nach zwei Jahren verlor die Schauspielerin kurz vor ihrem 38. Geburtstag den Kampf gegen ihren bereits metastasierenden Krebs.

An Muttertag wurde Schulenburg mit einer Sauerstoffmaschine aus dem Krankenhaus entlassen, um den Tag gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter zu verbringen. Anlässlich des besonderen Tages meldete sie sich mit einem emotionalen Post auf Instagram zu Wort. "Meine Mutter war immer zu 100 % für mich da, jeden Tag, den ich aufgewachsen bin, zumindest fühlte es sich so an. Ich möchte Coda das Gleiche geben, aber ich muss daran denken, nett zu mir selbst zu sein und mir ins Gedächtnis rufen, dass nichts permanent ist".

Ihr Kollege Matthew Del Negro hatte nach ihrem Tod ebenso emotionale Worte geschrieben: "Sie war eine besondere Frau", sagte er in einem Tweet. Weiter schrieb er: "Wenn an das Glück hat, mit so einer starken und tiefgründigen Schauspielerin wie Marnie Schulenburg zusammenzuarbeiten (...), wird man nicht nur Zeuge, sondern nimmt hautnah an ihrer Größe teil".

Verstorbene Schauspielerin hinterlässt zweijährige Tochter

Die US-Schauspielerin hinterlässt ihren Mann und Schauspielkollegen, Zack Robidas, und ihre Tochter Coda, die 2019 geboren wurde.

Vorschaubild: © klickblick/Pixabay (Symbolbild)