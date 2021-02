Kasia Lenhardt, ehemalige Kandidatin von "Germany's next Topmodel", ist tot. Die junge Frau verstarb am Dienstag (9. Februar 2021) im Alter von 25 Jahren. Das berichtet die "Bild" und bezieht sich auf die Berliner Polizei.

Kasia Lenhardt wurde in Polen geboren und belegte bei Heidi Klums Modelshow 2012 den vierten Platz. Kasia Lenhardt hinterlässt einen kleinen Sohn. Zuletzt war Kasia Lenhardts Trennung von Fußballspieler Jérôme Boateng in den Medien. Nach etwas mehr als einem Jahr trennten sich der Bayern-Star und das Model öffentlichkeitswirksam. Eine Art Rosenkrieg entfachte.

Modelfreundin Sara Kulka postet gemeinsames Foto und bestätigt Tod

Freundin und Modelkollegin Sara Kulka bestätigte am Mittwoch (10. Februar 2021) den Tod der jungen Frau. Kulka postete ein gemeinsames Foto der beiden und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen. Ich hoffe du findest deinen Frieden jetzt und ich hoffe die Wahrheit kommt jetzt raus, ich weiß wie sehr du es dir gewünscht hast. Ich werde dich nie vergessen, ich kennen keinen der so lachen konnte wie du. An die Familie schicke ich viel Kraft."

In einer emotionalen Instagram-Story spricht Kulka an, dass ihre Freundin Kasia Lenhardt von mehreren Menschen "in den Tod getrieben" wurde. "Ich hoffe, alle Verantwortlichen, die sie erpresst, bedroht und unter Druck gesetzt haben, fühlen sich schuldig", sagt Kulka weiter. Die besagten Stories löschte das Model kurz darauf wieder und gab in einer neuen Story an, dass sie seit den Äußerungen selbst unter Druck gesetzt und bedroht werde.

Medienberichten zufolge gab es am Dienstagabend im Berliner Stadtteil Charlottenburg einen Polizeieinsatz wegen des Verdachts eines Suizides. Es liege kein Fremdverschulden vor. In der Wohnung wurde eine leblose Person gefunden, heißt es.

Seit einer Woche wurde es still auf Kasias Instagram-Account

Vor einer Woche postete Kasia Lenhardt das letzte Foto auf ihrem Instagram-Kanal. Zu dem schwarz-weiß Foto schrieb die junge Frau: "Now is where you draw the line. Enough." Einen Tag zuvor, am 2. Februar, wurde das Liebes-Aus zwischen Boateng und Lenhardt bekannt gegeben.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichen Sie unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") finden Sie zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

dn