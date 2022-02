Markus Söder (CSU) kann Social Media. Bayerns Ministerpräsident ist in den gängigen sozialen Netzwerken recht aktiv, mehr als 900.000 Follower vereint der 55-Jährige auf Twitter, Facebook und Instagram.

Auf der zuletzt genannten Plattform teilt Söder schon seit einiger Zeit immer mal wieder Einblicke in seine Mahlzeiten. Zum Geburtstag im Januar gabs Gegrilltes, seitdem standen schon Spiegeleier mit Kartoffeln und Spinat oder Backfisch auf dem Speiseplan. Söder fragt auch gerne mal die Community nach ihren Meinungen: "Was soll ich heute essen? Salat oder Schlachtplatte?", hieß es etwa am 1. Februar und dazu der Hashtag #söderisst. Schon dieser Beitrag sammelte mehr als 900 Kommentare. Erstaunlich viel für solch einen banalen Post.

Söder postet Essen - und erntet hunderte Kommentare

Noch mehr gab es aber am vergangenen Mittwoch - während des Corona-Gipfels beziehungsweise der MPK (Ministerpräsidentenkonferenz). Während Deutschland gespannt auf Infos von den Beratungen oder etwaige Corona-Lockerungen wartet, postet Markus Söder um 12.56 Uhr das Bild einer Gulaschsuppe.

"Würzige Kost während der MPK", schreibt Söder dazu - und da ist er wieder, der Hashtag "söderisst" - jetzt also auch auf Facebook.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Mittlerweile (Stand 19.02.2022, 18.30 Uhr) wurde Söders Gulaschsuppe mehr als 1150 mal kommentiert und hat zusätzlich über 3700 Reaktionen eingesammelt. Die Kommentare dazu sind vielfältig und reichen von ironisch "Das Wichtigste des heutigen Tages" über mitfühlend "Da braucht man aber hinterher einen Bärwurz aus dem Bayerischen Wald!" bis zu erbost "Eine Hirnsuppe wäre besser" oder "Statt in die eigene Suppe mal nach Österreich gucken!!".

Viele kommentieren auch schlicht "Mahlzeit" oder "an goudn", scheinen der Suppe (und Söder) also eher wohlgesonnen zu sein. Bemerkenswert allemal, dass Söder an einem Tag, an dem für Deutschland essenzielle Zukunftsentscheidungen getroffen werden, mit einer einfachen Gulaschsuppe für solch Aufsehen sorgt. Muss man ihm lassen: Söder kann Social Media.

