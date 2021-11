Bayern verschärft Corona-Regeln nach Bund-Länder-Gipfel bis zum 15. Dezember

Corona-Regeln nach Bund-Länder-Gipfel bis zum 15. Dezember Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - "de facto"-Lockdown

Weihnachtsmärkte abgesagt, Clubs und Diskotheken geschlossen

Noch härtere Maßnahmen in Hotspots mit Inzidenz über 1000

Inzidenzen steigen weiter, Klaus Holetschek für bundesweite Impfpflicht

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Freitag verkündet, dass Bayern zusätzlich zu den im Bund beschlossenen Maßnahmen alle rechtlichen Mittel ausschöpft, um die aktuelle vierte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Ab dem 24. November um 0 Uhr gelten für drei Wochen massive Verschärfungen. Für Ungeimpfte bedeutet dies ein "de facto"-Lockdown. In Hotspots wird das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren.

Corona-Maßnahmen in Bayern verschärft - Söder verkündet Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Bayern hat die Corona-Maßnahmen noch einmal deutlich verschärft: Markus Söder hat am 19.11. nach der Kabinettssitzung verkündet, welche Maßnahmen nun gelten. Die Regeln gelten ab dem Mittwoch, 24.11.2021 bis zum 15. Dezember 2021.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Alle Clubs, Diskotheken, Bars und Schankwirtschaften werden für drei Wochen geschlossen.

werden für drei Wochen geschlossen. Alle Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte werden abgesagt und finden nicht statt.

und finden nicht statt. Für Ungeimpfte gelten in Bayern jetzt Kontaktbeschränkungen: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder unter 12 und Geimpfte werden hierbei nicht eingerechnet. Schulen sind hiervon natürlich eine Ausnahme.

Kinder unter 12 und Geimpfte werden hierbei nicht eingerechnet. Schulen sind hiervon natürlich eine Ausnahme. Angesichts der dramatischen Corona-Lage dürfen Kultur- und Sportveranstaltungen in Bayern nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test.

stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test. In Inzidenz-Hotspots mit mehr als 1000 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen gelten noch härtere Maßnahmen: Hier werden Gastronomie, Sport- und Kulturstätten geschlossen. Veranstaltungen werden untersagt.

in den letzten 7 Tagen gelten noch härtere Maßnahmen: Schulen und Kitas bleiben offen , aber hier gilt weiter Maskenpflicht. Pooltests werden ausgweitet, vor allem in Kitas soll hier mehr passieren. In Bildungseinrichtungen gilt durchgehend 3G.

, aber hier gilt weiter Maskenpflicht. Pooltests werden ausgweitet, vor allem in Kitas soll hier mehr passieren. In Bildungseinrichtungen gilt durchgehend 3G. 2G und 2g-Plus werden verschärft: 2G gilt bei körpernahen Dienstleistungen, in Hochschulen, Volkshochschulen, Musik- und Fahrschulen.

Im Handel gilt eine Quadratmeter-Regel von einem Kunden pro 10 qm.

2G und 2G-Plus sollen "massiv kontrolliert" werden, so Söder.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat weiterhin verstärkte Kontrollen zu den Corona-Regeln angekündigt. Bei den bisherigen fast 20 000 Kontrollen seien 1703 Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht oder die 2G-Regeln festgestellt worden, teilte das Innenministerium am Montag in München mit. Nahezu alle dieser Verstöße wurden auch geahndet. «Dabei hat die Polizei auch vom Verwarnungsverfahren Gebrauch gemacht und Verwarnungen unmittelbar ausgesprochen», sagte Herrmann. «Damit folgt die Strafe auf dem Fuß.» Bayern will ab Mittwoch im Kampf gegen die vierte Pandemiewelle die Maßnahmen gegen Corona noch einmal verstärken.

Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in insgesamt einigen Landkreisen in Bayern über dem Wert von 1000.

Kommt die Impfpflicht? Inzwischen sogar Holetschek dafür

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kann sich angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen eine allgemeine Impfpflicht vorstellen.

«Ich war immer eigentlich ein Gegner einer Impfpflicht», sagte er am Montagmorgen dem Deutschlandfunk. «Ich glaube aber inzwischen, (...), dass wir relativ schnell über dieses Thema sprechen müssen.»

Eine Impfpflicht werde nicht heute und morgen helfen, aber sie sei der Weg aus der Pandemie. «Ich persönlich bin inzwischen als Ultima Ratio tatsächlich für diese allgemeine Impfpflicht.» Darüber müsse relativ schnell in Berlin gesprochen werden - es brauche eine bundeseinheitliche Lösung.

mit dpa