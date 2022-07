Hai-Attacke endet für Österreicherin tödlich: Eine 68 Jahre alte Frau ist am Freitag (1. Juli 2022) nach einem Hai-Angriff im ägyptischen Urlaubsparadies schwer verletzt worden. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb die Österreicherin.

Wie mehrere Medien berichten, war die Frau im Roten Meer nahe Hurghada schwimmen, als sich ihr ein Hai von hinten näherte. In den sozialen Medien kursiert ein Video von der Hai-Attacke. Rund um die 68-Jährige färbt sich das Meer rot vor Blut. Der rund zwei Meter große Hai soll der Frau einen Arm und ein Bein abgebissen haben.

Frau stirbt nach Hai-Angriff auf dem Weg ins Krankenhaus

In dem Video ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen verängstigt auf einem Steg stehen und der Frau zurufen. Eine Person wirft ihr ein Seil zu. Doch niemand der Anwesenden traut sich ins Wasser, um der schwer verletzten Frau zu helfen. Einige Augenzeugen fragen, wo die Rettungsschwimmer seien.

Die Frau schaffte es den Medienberichten zufolge noch eigenständig aus dem Meer. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb sie jedoch. Offenbar erlitt die Rentnerin, der Arm und Bein abgetrennt wurden, einen Herzinfarkt.

Das österreichische Außenministerium in Wien bestätigte den Tod einer Österreicherin. Laut Medienberichten soll die Frau mit einem Ägypter verheiratet gewesen sein und in Hurghada am Roten Meer gelebt haben.

Region am Roten Meer bei Touristen sehr beliebt

Das Rote Meer ist unter anderem für Taucher ein beliebtes Reiseziel. Angriffe von Haien sind dort eigentlich sehr selten. Vereinzelt kam es aber auch hier zu tödlichen Attacken. 2018 verstarb ein Tourist aus Tschechien nach einem Hai-Angriff, 2015 kamen so auch ein Deutscher und 2010 eine deutsche Rentnerin ums Leben.

Die umliegenden Strände in der beliebten Urlaubsregion wurden jetzt für drei Tage gesperrt. Die Bucht Sahl Hasheesh ist nur wenige Kilometer von Hurghada entfernt und gilt als Geheim-Tipp für Urlauber. An der Sahl Hasheesh Bay gibt es zahlreiche Inseln und Korallenriffen mit Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten.

