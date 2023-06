Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch im zweiten von drei Länderspielen zum Saisonabschluss nicht gewonnen. Vier Tage nach dem 3:3 in Bremen gegen die Ukraine verlor das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Freitag (16. Juni 2023) in Warschau gegen Polen mit 0:1 (0:1).

Den entscheidenden Treffer erzielte Jakub Kiwior nach einem Eckball per Kopf in der 31. Minute. Die gegenüber dem Ukraine-Spiel auf neun Positionen in der Startelf veränderte Nationalmannschaft erspielte sich erst in der zweiten Halbzeit gute Tormöglichkeiten, konnte davon aber keine nutzen. Am kommenden Montag bestreitet die DFB-Auswahl in Gelsenkirchen gegen Kolumbien das letzte Länderspiel der Saison.

Deutschland verliert in Polen - Bundestrainer Flick lobt Debütant Thiaw: "Highlight"

Flick hob nach der Niederlage gegen Polen Debütant Malick Thiaw als "Highlight" des Länderspiels hervor. Der 21 Jahre alte Verteidiger habe "sehr solide" und "sehr reif" gespielt, sagte Flick am Freitagabend nach dem 0:1 in Warschau. "Er war eines der Highlights, wenn man das heute so sagen kann." Der Profi von AC Mailand füllte bei seinem ersten Einsatz im A-Team gleich den schwierigen Job zentral in der Dreierkette neben den deutlich erfahreneren Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer aus.

Thiaw gewann zahlreiche Zweikämpfe und hatte vor seiner Auswechslung in der Schlussphase sogar eine der Chancen auf den Ausgleich. Der gute polnische Torwart Wojciech Szczesny konnte seinen Schuss aus der Drehung aber abwehren. Thiaw freute sich über seine gelungene Länderspiel-Premiere, auch wenn er mit der "unnötigen Niederlage" haderte. Das Debüt motiviert den ehemaligen Schalker. Er nimmt nun die Heim-EM 2024 ins Visier: "Das ist ein klares Ziel für mich."

Der Abwärtstrend der DFB-Auswahl hält indessen an. In den vergangenen 15 Spielen gelangen dem deutschen Team lediglich vier Siege. Zuvor hatte Hansi Flick mit der Fußball-Nationalmannschaft mit acht Siegen nacheinander einen Rekordstart als Bundestrainer hingelegt. In den weiteren 15 Partien gelangen dem 58-Jährigen dagegen nur noch vier Erfolge.

Das 0:1 in Warschau gegen Polen am Freitag war die elfte sieglose Partie. Der 4:2-Sieg gegen Costa Rica im letzten WM-Gruppenspiel in Katar besiegelte zudem das frühe deutsche Turnier-Aus - denn in den beiden vorherigen Gruppenspielen konnte Deutschland nicht gewinnen. Am kommenden Dienstag trifft die DFB-Auswahl zum Saisonabschluss in Gelsenkirchen auf Kolumbien

Abwärtstrend der Nationalmannschaft hält an - nur vier Siege in den letzten 15 Spielen

Die vergangenen 15 Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft:

29.03.2022 Niederlande - Deutschland 1:1 Testspiel

04.06.2022 Italien - Deutschland 1:1 Nations League

07.06.2022 Deutschland - England 1:1 Nations League

11.06.2022 Ungarn - Deutschland 1:1 Nations League

14.06.2022 Deutschland - Italien 5:2 Nations League

23.09.2022 Deutschland - Ungarn 0:1 Nations League

26.09.2022 England - Deutschland 3:3 Nations League

16.11.2022 Oman - Deutschland 0:1 Testspiel

23.11.2022 Deutschland - Japan 1:2 WM-Gruppenphase

27.11.2022 Spanien - Deutschland 1:1 WM-Gruppenphase

01.12.2022 Costa Rica - Deutschland 2:4 WM-Gruppenphase

25.03.2023 Deutschland - Peru 2:0 Testspiel

28.03.2023 Deutschland - Belgien 2:3 Testspiel

12.06.2023 Deutschland - Ukraine 3:3 Testspiel

16.06.2023 Polen - Deutschland 1:0 Testspiel

