Die Fertigbauweise wird wegen der kurzen Bauzeit und Energieeffizienz immer beliebter bei „Häuslebauern“. Der fränkische Fertighausbauer LUXHAUS hat die Entwicklung der Bauweise maßgeblich geprägt. Bereits seit 60 Jahren spezialisiert man sich in Georgensgmünd auf Holzfertigbau und hat so bereits mehrere tausend Eigenheime in ganz Deutschland realisiert. Gegründet wurde das Bauunternehmen bereits 1924. Neben Individualität und Flexibilität punktet LUXHAUS mit der eigens entwickelten Climatic-Wand-Technologie.

Doch reicht das auf einem umkämpften Markt als Alleinstellungsmerkmal? Wir haben uns mit dem Erfolgsrezept von LUXHAUS beschäftigt.

Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Baubranche und mehreren hundert Bauprojekten im Jahr hat sich LUXHAUS einen Namen als kompetenter und zuverlässiger Partner für Fertighauslösungen in Franken und ganz Deutschland gemacht. Wir haben den mittelfränkischen Fertighausbauer genauer unter die Lupe genommen.

Climatic-Wand-Technologie made by LUXHAUS

Hochwertige Materialien bieten besondere Stabilität und Langlebigkeit. Die von LUXHAUS entwickelte Climatic-Wand-Technologie überzeugt mit hoher Tragkraft, Planungsfreiheit und Flexibilität. Auch wenn sich die Bedürfnisse der Hausbesitzer im Laufe der Zeit verändern, können problemlos Anpassungen oder Umgestaltungen am Haus vorgenommen werden.

Wohlfühlklima dank smarter Dämmung & „atmungsaktiver Wände“

Durch eine dreifache Dämmung und Diffusionsoffenheit ist ein optimales Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden gewährleistet. Auf diese Weise genießen LUXHAUS-Besitzer im Sommer auch bei hohen Temperaturen angenehmen Hitzeschutz und im Winter wohlige Wärme.

Flachdach, Satteldach & Co. - die beliebtesten Haustypen von LUXHAUS in der Galerie:

Energieeffiziente Bauweise schont Umwelt

LUXHAUS setzt in der Fertigung größtenteils auf Holz und damit auf einen nachwachsenden Rohstoff. Gegenüber der Massivbauweise fließen hier vergleichsweise wenig fossile Energien in die Produktion. Zudem gelten Fertighäuser aus Holz als natürliche CO2-Speicher. Holzfertighäuser von LUXHAUS stehen daher für ökologisches Bauen und zahlen positiv auf die Umweltbilanz ein.

Ökologische Häuser, Wohlfühlklima und Co.: Sie möchten mehr über die Vorteile von Fertighäusern gegenüber Massivbau erfahren? Hier geht's zu unserem Bau-FAQ.

Regionale Grundstücksbörse, virtuelle Hausrundgänge und individuelle Planung

LUXHAUS bietet ein breites Serviceangebot rund um den Hausbau, beispielsweise eine regionale Grundstücksbörse. Ist ein Grundstück gefunden oder bereits vorhanden, geht es an die Planung des Traumhauses. Mit Hilfe einer Bedarfsanalyse werden in einem ausführlichen Beratungsgespräch die Wünsche und Vorstellungen des Auftraggebers besprochen und ein erstes Grundkonzept erstellt. Hier fließen unter anderem Grundriss, Größe und Budget ein. Wer sich vorab in den beliebtesten Fertighäusern von LUXHAUS umsehen möchte, nutzt den virtuellen Hausrundgang. Ausgewiesene Musterhausparks und Baugebiete mit LUXHAUS-Fertighäusern finden Interessenten unten in der Karte.

Sie möchten mehr über die Philosophie und Vorzüge von LUXHAUS erfahren? Das sagen stolze Eigenheimbesitzer über LUXHAUS.

Hausfinanzierung mit dem Finanzierungsservice

Für Bauherren, die sich eine umfassende Beratung wünschen, bietet LUXHAUS einen besonderes Service: Den bankenunabhängigen Finanzierungsservice für maßgeschneiderte Finanzierungen rund ums Bauen. Die Finanzexperten von LUXHAUS ermitteln die optimale Hausfinanzierung und geben darüber hinaus Informationen über aktuelle Förderprogramme.

Fertighäuser von LUXHAUS

LUXHAUS bringt 60 Jahre Erfahrung in der Fertigbauweise mit und hat sich längst zu einem deutschlandweiten Anbieter entwickelt. LUXHAUS gilt nicht nur in Bayern als zuverlässiger und kompetenter Fertighausbauer, sondern mittlerweile auch in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ansprechpartner vor Ort finden Sie über die Beratersuche.

“Short Facts” über LUXHAUS:

5 bis 6 erbaute Häuser pro Woche

40.000 errichtete Laufmeter Wände pro Jahr

durchschnittlich ca. 35 Wände und 17 Fenster pro Haus

Spezialisierung auf Holzfertighäuser in neun Bundesländern

Auf unserer Karte finden Sie Musterhausparks und ausgewiesene Baugebiete mit LUXHAUS-Musterhäusern in Franken (weitere Musterhäuser ganz in Ihrer Nähe sind auf der Seite von LUXHAUS gelistet):