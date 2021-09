Bei der Frage "Kaufen oder mieten?" entscheiden sich immer mehr Menschen für die eigenen vier Wände. Es spricht ja auch vieles dafür: Eine eigene Immobilie hilft zum Beispiel bei der Vermögensbildung und macht unabhängig von zukünftigen Mieterhöhungen. Doch damit der Traum von der eigenen Immobilie Wirklichkeit wird, braucht es verlässliche Partner*innen. Die Energie- und ImmobilienMesse macht die Suche nach den richtigen Produkten und Dienstleister*innen etwas leichter. Zahlreiche Aussteller*innen und Vorträge geben spannende Einblicke in Themen wie Immobilienkauf, Qualitätssicherung beim Bau, energetische Sanierung und alternative Energien.

Alle Informationen zur Energie- und ImmobilienMesse auf einen Blick

Wann: Samstag, 9. Oktober, von 11:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag, 10. Oktober, von 10:00 bis 16:00 Uhr

Samstag, 9. Oktober, von 11:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag, 10. Oktober, von 10:00 bis 16:00 Uhr Wo: Hauptstelle der Sparkasse Forchheim, Klosterstraße 14

Hauptstelle der Sparkasse Forchheim, Klosterstraße 14 Eintritt: Kostenlos

Kostenlos Tickets: Ausschließlich über den Online-Vorverkauf erhältlich

Ausschließlich über den Online-Vorverkauf erhältlich Einlass: Alle 60 Minuten – nur mit gültigem Online-Messeticket, 3-G-Nachweis und Ausweisdokument

Alle 60 Minuten – nur mit gültigem Online-Messeticket, 3-G-Nachweis und Ausweisdokument Verweildauer: Max. Besuchsaufenthalt 1,5 Stunden

Das bietet die regional größte Messe rund um Energie und Immobilien

Rund 50 Aussteller*innen verwandeln die Räume der Sparkasse Forchheim in ein großes Informationscenter rund ums Bauen, Wohnen, Finanzieren und Energiesparen. Alle Aussteller*innen stehen an beiden Messetagen für individuelle Beratungen zur Verfügung. Das vollständige Ausstellerverzeichnis inklusive Lageplan findet ihr hier. Für ein spannendes Rahmenprogramm und kleine Stärkungen zwischendurch ist mit einem bunten Kinderprogramm, Food-Trucks und Imbiss-Spezialitäten gesorgt.

Schwerpunkt Klima: Eröffnung der Klimawoche, Klima-Kochshow und Fachvorträge

Ein Highlight der diesjährigen Messe dürfte der Besuch des Bayrischen Umweltministers Thorsten Glauber sein. Er wird am 9. Oktober um 11 Uhr bei der Energie- & ImmobilienMesse zu Gast sein und dort die Klimawoche eröffnen. Auf der Finanzbühne im TESTA ROSSA caffè findet an beiden Messetagen die Klima-Kochshow statt. Gäste sind u.a. Landrat Dr. Hermann Ulm, Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein, Christian Sponsel, Geschäftsführer der Forchheimer Stadtwerke, Klimaschutzmanager Dominik Bigge und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Forchheim, Dr. Ewald Maier. Im Vortragsraum informieren Experten zu Themen wie "Balkon-PV – Solarstrom von Balkon und Terrasse direkt in die Steckdose". Daneben gibt es natürlich auch spannendes Grundwissen in Vorträgen wie "Mit Sicherheit zur ersten Immobilie – Wieviel Immobilie kann ich mir leisten?". Das komplette Vortragsprogramm gibt es hier.

Kontakt

Sparkasse Forchheim

Klosterstraße 14

91301 Forchheim

Telefon: 09191 88-0

E-Mail: info@spk-forchheim.de

Website: Die Energie- & ImmobilienMesse