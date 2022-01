Diese Ausgrabung ist eine absolute Seltenheit: Die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, dass das größte und am besten erhaltene Dinosaurier-Fossil seiner Art in einem Stausee in Großbritannien gefunden wurde. Über den Zeitraum von August bis September 2021 grub ein Paläontologie-Team die zerbrechlichen Fundstücke aus der Erde.

"Es ist eine höchst bedeutsame Entdeckung, sowohl national als auch international, aber auch von größter Bedeutung für die Menschen von Rutland und dem umliegenden Gebiet", sagt Mark Evans vom British Antarctic Survey.

Dino-Skelett: Routinearbeiten in einem Reservoir legten das Fossil frei

Das Fossil des Ichthyosaurieres wurde bei einer routinemäßigen Leerung eines Teils des Stausees Rutland Water entdeckt. Forschende sagen, es sei demnach etwa 180 Millionen Jahre alt. Zehn Meter ist das Fossil lang und der Schädel wiegt eine Tonne.

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Paläontologie-Pionierin Mary Anning an der Küste der Grafschaft Dorset Ichthyosaurier-Fossilien entdeckt. Bei Ichthyosauriern handelt es sich um im Meer lebende Reptilien.

