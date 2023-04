Welche Geräte kamen in den Test?

Sechsmal die Note "sehr gut"

Ein Samsung Modell ist der Billigheimer

Die sechs Geräte vom Modell Side-by-Side-Kombis

Die Geschichte des Kühlschranks

Kühlschränke, heute meistens Kühl-Gefrier-Kombis oder Side-by-Side-Kombis, stehen in jedem Haushalt. Sie schuften rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr und verbrauchen unablässig Strom. Das kann teuer sein, muss es aber nicht. Die Stiftung Warentest hat in ihrem jüngsten Test festgestellt, dass moderne Kühlgeräte in 15 Jahren weniger Strom als manche Waschmaschine verbrauchen. Laufen sie mal nicht, sind sie meistens kaputt und reif für den Austausch. Du kannst alle Testergebnisse zu den Kühlschränken downloaden (kostenpflichtig: 4,90 Euro).

Im Test ging es um frei stehende, mindestens 160 Zentimeter hohe Kühl-Gefrier-Kombinationen. Entweder war die Kombination der zwei Geräte übereinander angeordnet, also die klassische Kühl-Gefrier-Kombi oder es waren Side-by-Side Modelle. Veröffentlicht hat die Stiftung Warentest nur die Geräte mit der Note 'sehr gut' oder 'gut'. Die Geräte wurden bis Oktober 2022 gekauft und im Februar 2023 ermittelten die Testenden der Stiftung den mittleren Preis per Online-Recherche.

Es gab auch Durchfaller: Die Geräte von Ikea Uppkalla und Beko RCNA366K40XBN und Koenic KFK 411 E frieren Lebensmittel schlecht ein, das Side-by-Side Gerät von Beko GNE60530DXN und die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Beko RSCA366K40XBN und das Modell RCNA366K40XBN sind im Test ebenfalls durchgefallen.

Die Testenden kauften nicht nur neue Modelle aus 2022. Sie bezogen ebenso die Testergebnisse aus vorherigen Prüfungen mit ein, die in den Ausgaben September 2022, Dezember 2021 und September 2021 in der Zeitschrift Test erschienen sind. Den Testenden war neben den Funktionen (Kühlen, Einfrieren, Geräusche, Temperaturstabilität beim Lagern, Verhalten bei Störungen) vor allem die Energieeffizienz wichtig. Sie wurde als Stromkosten bei 15 Jahren Nutzungsdauer gemessen und berechnet.

Sechs Geräte bekamen die Note 'sehr gut‘. Der Testsieger von Samsung RL38A776ASR friert Lebensmittel in weniger als 12 Stunden ein. Mit 1.440 Euro ist er aber eher teuer. Das Modell von Samsung RL38A7B5BSS9 ist der Preis-Leistungs-Sieger mit einem günstigen Anschaffungspreis und einem geringen Stromverbrauch.

Der Testsieger

Samsung: RL38A776ASR

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 918 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.440 Euro

Bosch: KGN39AIBT

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 872 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.210 Euro

LG: GBB92STBAP

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 672 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.470 Euro

LG: GBP62PZNBC

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 756 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.040 Euro

Samsung: RB38A7B6AS9

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 732 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.570 Euro

Der Preis-Leistungs-Sieger

Samsung: RL38A7B5BSS9

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 822 Euro

Mittlerer Online-Preis: 925 Euro

Elf Modelle in der Gruppe der klassischen Kühl-Gefrier-Kombis erhielten die Note 'gut‘. Der Preis für die Modelle reicht von 680 Euro für das Samsung: RL34T600CS9/EG bis zu 1.060 Euro für das Modell von Samsung: RL38T776VB1 Die Strompreise bei den mit 'gut' bewerteten Modellen reichen für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren von 960 Euro für Ikea: Välgang (004.901.26) bis 1.116 Euro für das Modell von Liebherr: CBNd 5204.

Bosch: KGN39VICT

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.032 Euro

Mittlerer Online-Preis: 940 Euro

Samsung: RL38T776VB1

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.056 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.060 Euro

Samsung: RL38T775CSR

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.056 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.000 Euro

Bosch: KGN392WDF

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.110 Euro

Mittlerer Online-Preis: 810 Euro

Liebherr: CNsfd 5023-20

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 984 Euro

Mittlerer Online-Preis: 835 Euro

Miele: KFN 29233 D

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.062 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.330 Euro

Samsung: RL34T600CS9/EG

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.050 Euro

Mittlerer Online-Preis: 680 Euro

Siemens: KG36NXXDF

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 998 Euro

Mittlerer Online-Preis: 880 Euro

Liebherr: CBNd 5223

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.089 Euro

Mittlerer Online-Preis: 980 Euro

Liebherr: CBNd 5204

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.116 Euro

Mittlerer Online-Preis: 760 Euro

Ikea: Välgang (004.901.26)

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 960 Euro

Mittlerer Online-Preis: 730 Euro

Die sechs im Test stehenden Geräte haben alle die Note "gut" erreicht. Der Testsieger ist das Modell von Samsung: RS68A884CSL. In allen drei Test-Kriterien Kühlen, Einfrieren und Energieeffizienz liegt das Modell vorn. Es ist teuer in der Anschaffung, hat dafür aber den niedrigsten Stromverbrauch. Der Preis-Leistungs-Sieger ist das Modell der Firma Haier: HSR5918DIMP. Es ist nur halb so teuer wie der Testsieger, hat dafür aber einen höheren Stromverbrauch. Die Stromkosten reichen von 1.427 für Samsung: RS68A884CSL bis 2.178 bei Modell von LG: GSJV71PZLE. Insgesamt liegen die Strompreise deutlich höher als bei den klassischen Kühl-Gefrier-Kombis.

Der Testsieger

Samsung: RS68A884CSL

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.427 Euro

Mittlerer Online-Preis: 2.350 Euro

Bosch: KFN96VPEA

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 2.100 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.700 Euro

Samsung: RS6HA8991SL

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.956 Euro

Mittlerer Online-Preis: 2.380 Euro

LG: GSJV71PZLE

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 2.178 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.470 Euro

Samsung: RS6GA8521B1/EG

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.980 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.510 Euro

Der Preis-Leistungs-Sieger

Haier: HSR5918DIMP

Stromkosten in 15 Jahren: ca. 1.874 Euro

Mittlerer Online-Preis: 1.160 Euro

Die Geschichte des Kühlschranks ist schnell erzählt: Zunächst wurden Eisblöcke genutzt, um die Nahrung vor dem Verderben zu schützen. Wer Eis nicht zur Verfügung hatte, musste pökeln und einkochen, trocknen und räuchern. In europäischen Großstädten etablierte sich im 19. Jahrhundert für die Bürgerhäuser zunehmend der Handel mit Eisblöcken. Der Keller war Jahrhunderte lang ein idealer Aufbewahrungsort für schnell verderbliche Lebensmittel.

Die meist gegessene Fleischsorte in Deutschland war damals der durchwachsene und geräucherte Speck - er war lange zu lagern. Das änderte sich erst mit der massenhaft ansteigenden Verbreitung des Kühlschranks. Die Akzeptanz des Kühlschranks war in Europa direkt größer als die der Waschmaschine.

Heute sind Kühlschränke immer öfters High-Tec-Produkte. Der instrumentierte Kühlschrank bietet über ein integriertes intuitives Interface Zugriff auf individuelle Produktgedächtnisse, orts-, zeit- und produktbezogene Daten im Lebenszyklus von Produktinstanzen, z.B. über Transportprozesse und die dabei herrschenden Lagertemperaturen. Das Deutsche Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat sein Forschungslabor in der Zentrale des Handelsunternehmens Globus in St. Wendel. Hier steht schon der erste smarte Kühlschrank, der dem Nutzer mitteilt, dass die saure Sahne nur noch bis morgen haltbar ist, Frischmilch nachzukaufen ist und auch die Wurstbestände sehr übersichtlich sind.

Fazit

Die frei stehenden Kühl-Gefrier-Kombis überzeugen genauso wie die Side-by-Side-Kombis im Test. Die Unterschiede in den Testnoten sind sehr gering, deshalb sind der Kaufpreis und der Stromverbrauch die entscheidenden Kriterien. Im Vergleich zu den kleinen Einbaukühlschränken mit einem Preis von um die 200 bis 400 Euro, sind die frei stehenden Kombi-Geräte natürlich viel teurer.

