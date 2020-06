Die Mehrwertsteuer wird gesenkt - darauf hat sich die große Koalition festgelegt: Auf das Jahr 2020 befristet wird der Satz von 19 Prozent auf 16 Prozent abgesenkt. Der ermäßigte Satz wird von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Das gilt ab dem 1. Juli 2020 und bis zum 31. Dezember 2020.

Aber was bedeutet das konkret für den Alltag? Beispielsweise macht sich die Mehrwertsteuersenkung beim Einkauf bemerkbar. Bei Gütern des Grundbedarfs, wie Lebensmitteln gilt der ermäßigte Steuersatz. Praktisch jeder Verbraucher zahlt diesen an der Kasse. Wie viel Geld sie bei einem gewöhnlichen Wocheneinkauf sparen, zeigt Ihnen inFranken.de.

Senkung der Mehrwertsteuer: Wocheneinkauf als Spar-Beispiel

Zur Veranschaulichung hier ein Beispiel: Bei einem Wocheneinkauf von 100 Euro sparen Verbraucher ab dem 1. Juli 2020 rund zwei Euro. Dieser Betrag ist überschaubar, allerdings kennt jeder das im Volksmund bekannte Sprichwort "Kleinvieh macht auch Mist".

Auf den begrenzten Zeitraum gerechnet, sprich: bis Jahresende, kommen bei einem regelmäßigen Wocheneinkauf immerhin 48 Euro zusammen, die man spart. Dieser Wert gilt allerdings nur, falls man Lebensmittel einbezieht. Im Supermarkt werden schließlich nicht nur Gemüse, Nudeln & Co. angeboten, sondern auch Haushalts- und Hygieneartikel, wie Müllbeutel oder Zahnpasta.

Diese Produkte fallen unter den generellen Mehrwertsteuersatz und erhöhen den Sparbetrag. Der Gesamtbetrag dürfte sich zwischen 48 und 50 Euro bis Jahresende einpendeln, bezieht man sich auf den Einkaufswert von 100 Euro wöchentlich.

Lidl legt vor: Preissenkung bereits ab Montag, 22. Juni

Lidl geht in puncto Mehrwertsteuersenkung einen eigenen Weg: Der Discounter senkt die Mehrwertsteuer schon früher. In einer Pressemitteilung kündigte der Discounter an, die Preissenkung schon ab Montag, 22. Juni 2020, und damit etwa eine Woche vor dem vorhergesehenen Start des Konjunkturpakets umzusetzen. Damit will Lidl eigenen Angaben zufolge ein "weiteres Zeichen" setzen.

Für Kunden wird der reduzierte Preis damit ab Montag spürbar. Die Preissenkung soll direkt an dem Regal des Produkts sichtbar gemacht werden. Zudem erklärte Lidl, dass auch bei den Produkten aus dem Online-Shop die Mehrwertsteuersenkung greife.

Für einige Produkte gilt die Preissenkung jedoch nicht: "Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Bücher, Pfand Getränke aus Heißgetränkeautomaten, Telefon- und Geschenkkarten sowie Vermittlungsgeschäfte" seien ausgeschlossen. Die vorgezogenen Preissenkungen sollen ein Dank "für das entgegengebrachte Vertrauen der Kunden in den letzten Monaten" sein, meint Matthias Oppitz, der Geschäftsleitungsvorsitzende von Lidl Deutschland.

Mehrwertsteuersenkung: Söder rechnet vor, wie viel man spart

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschäftigt sich mit dem Thema, wie viel Geld Verbraucher im Endeffekt durch die Senkung der Mehrwertsteuer sparen. Seine Rechnung zum Wocheneinkauf fällt allerdings anders aus.

Laut Angaben des 53-Jährigen werden bei einem 200 Euro teuren Wocheneinkauf fünf Euro gespart. Auf das oben genannte Beispiel gemünzt, wären das 2,50 Euro Ersparnis. Allerdings unterscheidet Söder nicht zwischen Lebensmitteln und anderen Kaufwaren. Stattdessen wird ein Durchschnittswert gebildet. Wie dieser zustande kommt, bleibt offen. Der Bayerische Rundfunk reiht sich ein in die Beispiel-Rechnungen. Laut dem BR könnte die Mehrwertsteuersenkung etwa beim Tanken von 50 Litern Super Benzin ein Ersparnis von 1,54 Euro bedeuten, bei einem Kasten Bier für 16,99 Euro ein Ersparnis von 43 Cent und bei einem Leberkäsbrödla für 1,57 Euro bleibt zumindest noch ein Ersparnis von 3 Cent.

Unabhängig von Rechenbeispielen bleibt allerdings abzuwarten, wie Supermärkte und Discounter darauf reagieren. Denn für die Läden gilt keine Pflicht, die Senkung an die Kunden weiterzugeben. Es besteht die Gefahr das Unternehmen die Chance nutzen wollen, um ihre Gewinnspanne zu erhöhen. Somit würde von der Mehrwertsteuersenkung kaum etwas beim Verbraucher ankommen.

Kommt die Mehrwertsteuersenkung beim Verbraucher an?

Allerdings haben bereits einige große Ketten angekündigt, dies nicht zu tun. Laut Angaben der Lebensmittelzeitung wollen "Aldi Nord" und "Aldi Süd" den Steuereffekt tatsächlich weitergeben.

Ähnliches ist von "Lidl", "Kaufland" oder "REWE" zu vernehmen. Auch die "Deutsche Bahn (DB)" möchte die Senkung "1:1" an ihre Kunden weitergeben, heißt es.