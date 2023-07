Wer sich ein E-Bike kaufen möchte, der muss Geld in die Hand nehmen. Um es vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt sich ein robustes Schloss. Große Bügelschlösser und Kettenschlösser gelten dabei als besonders zuverlässig. Um dein E-Bike immer im Blick zu behalten und auch im Falle eines Diebstahls handeln zu können, empfehlen Experten GPS-Tracker speziell fürs E-Bike. Günstige Alarmanlagen lassen sich oft zu einfach abnehmen und haben keine abschreckende Wirkung bei Langfingern.

Der GPS-Tracker BikeTrax von PowUnity* wird im Motorfach versteckt und ist so nicht sichtbar für Diebe. Der Tracker ermöglicht es dir zu verfolgen, wo sich dein E-Bike befindet. Du verbaust den GPS-Tracker mit wenigen Handgriffen selbst an deinem E-Bike und kannst dir es dir dann per Smartphone-App anzeigen lassen. Bei unerlaubten Bewegungen sendet dir der Tracker direkt einen Alarm auf dein Handy. So kannst du dein E-Bike unterwegs oder zuhause im Innenhof mit einem guten Gefühl stehen lassen. Wir haben den GPS-Tracker unter die Lupe genommen:

GPS-Tracker fürs E-Bike - kompatibel zu Bosch, Shimano & Co: So funktioniert er

Das Prinzip des E-Bike GPS-Trackers BikeTrax von PowUnity ist einfach. Quasi unsichtbar montiert im Motorfach des E-Bikes, lässt sich der GPS-Tracker* unkompliziert selbst anbringen. So ist er geschützt und bleibt beim Diebstahl unerkannt - und kann bei der Nachverfolgung helfen. BikeTrax ist kompatibel mit allen gängigen Motoren, beispielsweise Bosch oder Shimano. Nach der Installation verbindet du den Tracker mit der zugehörigen PowUnity-App. So hast du den Standort deines Fahrrads rund um die Uhr im Blick. Vielfahrer setzen auf diese Lösung. Der GPS-Tracker ist für 199,90 bei powunity.com erhältlich*, der Versand ist kostenlos.

Der BikeTrax ist ausgestattet mit:

einer sehr schnellen Zusatz-Akku Ladezeit

einer überdurchschnittlich hohen GPS-Signalstärke

einer Systemkompatibilität mit komplexer E-Bike-Elektronik für Brose, Shimano, Yamaha und Bosch E-Bikes

mit komplexer E-Bike-Elektronik für Brose, Shimano, Yamaha und Bosch E-Bikes er besitzt eine übergreifend agierende und optimierte GPS-Software speziell für E-Bikes

Diebstahlschutz für E-Bikes - diese Vorteile hat BikeTrax

Der smarte GPS-Tracker für dein E-Bike* bringt gleich mehrere Vorteile. Die Anwendung und Bedienung ist dabei kinderleicht und praktisch - technisches Know-how ist nicht erforderlich. Der GPS-Tracker zielt darauf ab, dass du auch im Falle eines Diebstahls weißt, wo dein Fahrrad ist. So kannst du dein E-Bike verfolgen und kannst das Diebesgut ausfindig machen. So sicherst du dein Fahrrad zweifach: Sichtbar mit einem Schloss, unsichtbar dank der intelligenten Bauweise des GPS-Trackers. Sollte das Schloss geknackt werden, hast du eine Sicherung verbaut und kannst die Suche nach deinem gestohlenen E-Bike aufnehmen.

Die Vorteile des GPS-Trackers auf einen Blick:

Das E-Bike unterwegs mit gutem Gefühl stehen lassen .

. Du hast dein E-Bike immer im Blick - und das in über 146 Ländern.

- und das in über 146 Ländern. Die Installation des GPS-Trackers an deinem E-Bike ist schnell und unkompliziert erledigt - dank einer Schritt-für-Schritt Anleitung.

des GPS-Trackers an deinem E-Bike ist erledigt - dank einer Schritt-für-Schritt Anleitung. Die PowUnity-App aktiviert den Sicherheitsmodus des GPS-Trackers automatisch, sobald du dein Fahrrad abstellst.

des GPS-Trackers automatisch, sobald du dein Fahrrad abstellst. Sobald dein Fahrrad unerlaubt bewegt wird, erhältst du sofort einen Alarm via App .

. Besonders beliebt bei Nutzern, die viel mit dem E-Bike unterwegs sind.

sind. Da der GPS-Tracker im Inneren des Fahrrads verbaut ist, bemerken ihn Diebe nicht und entfernen ihn beim Stehlen nicht sofort.

ist, bemerken ihn Diebe nicht und entfernen ihn beim Stehlen nicht sofort. Der E-Bike Tracker ist mit allen E-Bikes kompatibel und stellt somit eine zukunftssichere Investition dar.

und stellt somit eine dar. GPS-Tracker für 199,90 Euro im Shop von PowUnity erhältlich*, Versand ist kostenlos. Du kannst diesen individuell für deinen Motor (z. B. Bosch) bestellen oder auf das Universal-Modell zurückgreifen.

Erfahrungen mit E-Bike-Tracker: "Einbau ratzfatz erledigt"

Die Google-Rezensionen des BikeTrax* können sich sehen lassen: Hier erhält der GPS-Tracker 4,9 von 5 Sterne (bei 105 Bewertungen). Auch die Bewertungen Online-Shop überzeugen. Die Nutzer des GPS-Trackers sind überzeugt. Mit 199,90 Euro ist der Tracker zwar kein Schnäppchen, setzt man den hohen Kaufpreis für E-Bikes von Cube, KTM, Kalkhoff oder Riese & Müller in Relation, so zeigt sich jedoch, wie sinnvoll die Investition ist.

Neben der Nutzung der GPS-Funktion im Falle eines Diebstahls kannst du diese auch verwenden, um dir deine gefahrenen Routen anzeigen zu lassen. Das überzeugt auch den Kunden Harald S., welcher in einer Google-Rezension schreibt: "Einfach super. Vor allem dass die Routen aufgezeichnet werden und man sie später wieder anschauen kann, finde ich super." Fred W. hebt den Kundenservice hervor, er schreibt in seiner Bewertung im Online-Shop von PowUnity: „Wer sein wertvolles E-Bike vor Diebstahl schützen möchte, ist bei PowUnity sehr gut aufgehoben. Der Einbau des Trackers ist ratzfatz erledigt, und die Echtzeit-Ortung klappt reibungslos. Sollte es mal irgendwo haken, wird man unkompliziert und sehr schnell geholfen. E-Mails werden sehr zeitnah beantwortet. Dieses System hat definitiv 5 Sterne verdient.“ BikeTrax wirbt auf seiner Website mit 50.000 zufriedenen Nutzern.

Mit diesen sieben Tipps schützt du dein Fahrrad vor Diebstahl: