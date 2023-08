Der Bayerische Wald lockt mit seiner atemberaubenden Naturvielfalt und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Dank kurzer Anreise ist er ideal für eine entspannte Auszeit vom Alltag, um inmitten malerischer Berge, Naturparke und Seen einen unvergesslichen Familienurlaub zu verbringen. Neben Wildnis-Expeditionen, Freizeitparks und Hochseilgärten warten regionale Genüsse und herzliche Gastgeber*innen auf dich – bayerisches Lebensgefühl für Groß und Klein!

Urlaub im Bayerischen Wald: Kurze Anreise, ganz viel Abenteuer – das gibt es zu entdecken

Naturabenteuer und Tiererlebnisse im Bayerischen Wald

Insgesamt zwei Naturparke befinden sich im Bayerischen Wald, die zusammen mit dem ältesten und größten Waldnationalpark Deutschlands einen riesigen natürlichen Abenteuerspielplatz bilden. Hier sind seltene Tierarten wie Luchs und Fischotter zuhause – eine einmalige Artenvielfalt, die du im Bayerischen Wald entdecken kannst. Es gibt unzählige familienfreundliche Rad- und Wanderwege, die sich perfekt für deine Erkundungstour eignen.

Große Augen, weiches Fell: Die südamerikanischen Vierbeiner zaubern mit ihrer friedlichen Art jede*r Besucher*in ein Lächeln ins Gesicht. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Wer schon immer eine Alpaka-Wanderung machen wollte, ist hier genau richtig. Aber auch Wölfe und Braunbären kannst du in verschiedenen Tierfreigeländen bestaunen. Du hast die Wahl: Sei es in freier Natur, im Tierfreigelände oder im Wildgehege – ein unvergessliches Tierabenteuer wird es garantiert.

Wasserspaß und Badevergnügen für die ganze Familie – Angebote mit Abkühlungsgarantie

Erlebnisbäder und Badeseen: Für Abkühlung ist im Bayerischen Wald auf jeden Fall gesorgt. Sowohl für kleine Wasserratten als auch für Wellnessgenießer*innen gibt es hier das richtige Badevergnügen. Für alle, die mehr Action brauchen: Im Bayerischen Wald kannst du sogar Wasserski fahren – es sind keine Vorkenntnisse nötig, du kannst den Funsport ganz schnell vor Ort erlernen. Eine super Gelegenheit, dein Können auf den Brettern zu beweisen!

Purer Nervenkitzel und luftige Aktivitäten

Noch mehr Action gibt es in den vielen Freizeitparks im Bayerischen Wald – auch Sommerrodelbahnen sind mit dabei. Wer hoch hinaus möchte, besucht am besten eine der Kletterwände – die gibt es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Einen tollen Ausblick hast du aber nicht nur beim Klettern, sondern auch bei verschiedenen Baumwipfelwegen und unzähligen Aussichtstürmen im Bayerischen Wald. Bei guter Wetterlage kannst du sogar einen Panoramablick bis in die Alpen genießen.

Was für ein Ausblick: Für diese herrliche Sicht über den Bayerischen Wald lohnt sich ein Aufstieg allemal. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.

Kulturelle Vielfalt und Geschichte rund um den Bayerischen Wald

Nicht nur bei schlechtem Wetter lohnt sich ein Besuch in den attraktiven Museen und Galerien im Bayerischen Wald, wie beispielsweise im "ersten deutschen Drachenmuseum" oder im "Kaffeekannenmuseum". Auch die vielen Festspiele und Freilichtbühnen versprechen einen unvergesslichen Abend und sorgen regelmäßig für begeisterte Zuschauer*innen.

Schon fündig geworden? Viele Erlebnisse, wie beispielsweise geführte Wanderungen, Museumsbesuche oder Kanutouren kannst du bereits im Voraus online buchen.

Spar-Tipp: Hier kannst du dir Freizeitspaß zum Nulltarif sichern

Unter dem Motto "Des kost' nix" gibt es im Bayerischen Wald viel Freizeitspaß für wenig Geld. Jede Menge Einrichtungen können Familien mit Kindern kostenfrei besuchen:

Auch kostenlose Führungen und Ferienaktionen werden angeboten.

Sommer-Specials: Spannende Natur-Erlebnis-Pauschalen im praktischen Paket buchbar

Erlebe den Bayerischen Wald mit seinen faszinierenden Expeditionsmöglichkeiten sowie Genuss- und Übernachtungs-Pauschalen. In verschiedenen Bayerwald-Expeditions-Orten ist hier von Wandersafari über Waldbaden bis hin zu Kajaktouren sicher für jede Familie das passende Angebot dabei. Auch für Wanderpaare gibt es die perfekte Auszeit, falls es doch lieber Zeit zu zweit sein darf.

Entspannt mit dem Kinderwagen unterwegs: 10 barrierearme Tagesausflüge im Bayerischen Wald

Von Waldnatur über Entspannung bis hin zu Shopping: Viele Attraktionen im Bayerischen Wald sind dank Gondelbahn, Panorama-Lift & Co. auch barrierearm erreichbar. Lass dich von den insgesamt 10 Tipps für barrierearme Tagesausflüge im Bayerischen Wald inspirieren! Übrigens: Alle Einrichtungen/Wege sind nach „Reisen für alle“ zertifiziert.

Alle glücklich: Dank barrierefreier Ausflugsziele steht dem nächsten gemeinsamen Familienurlaub nichts mehr im Weg – Spaß und Genuss für Groß und Klein! Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.

Übernachtung im Bayerischen Wald: Passende Unterkunft suchen und buchen

Hier findet jede Familie die richtige Unterkunft: Egal ob komfortables Hotel, Urlaub auf dem Bauernhof, Ferienwohnung oder Unterkünfte mit All inclusive Cards – der Bayerische Wald hat einiges zu bieten. Authentische und herzliche Gastgeber*innen gibt es on top!

Kontakt

Tourismusverband Ostbayern e.V.

Im Gewerbepark D 04

93059 Regensburg

Telefon: +49 941 585390