Windows 11: Microsoft packt Werbung in den Explorer - User verärgert, Stellungnahme veröffentlicht

Werbung im Windows-11-Explorer: Ein Werbebanner versucht, die User von der Nutzung des Microsoft Editors zu überzeugen. "Vertrauen Sie auf die erweiterten Schreibvorschläge von Microsoft Editor, um in Dokumenten, E-Mails oder im Internet zu schreiben", heißt es da. Der Windows-Insider "Flobo09" hat die Eigenprodukt-Werbung beim Ausprobieren des neuesten "Windows-Insider-Builds" entdeckt.

Diese Vorabversionen macht Microsoft einem beschränkten Nutzerkreis zugänglich, um neue Funktionen testen zu lassen, ehe eine neue Version auf den Rechnern aller Endkunden ausgerollt wird. "Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer" ("Einige Leute werden durchdrehen, wenn Microsoft damit beginnt, Werbeanzeigen in den Explorer zu packen"), schreibt "Flobo09" - und könnte damit recht haben.

Microsoft bezieht Stellung zur Explorer-Werbung

Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass Microsoft zahlende Windows-User mit unerwünschter Werbung nervt. Einige Beispiele: 2016 servierte das Unternehmen im Windows Explorer in Windows 10 Werbung für die hauseigene Cloud-Lösung Onedrive und erntete harsche Kritik in der Windows-Community. Seit 2017 vermüllen bei Privatkunden Werbeanzeigen, unter anderem für Casual Games, das Windows-10-Startmenü. 2021 warb ein Pop-up für die angeblichen Vorteile von Microsoft Edge. Neuerdings werden Windows-10-User wiederholt zum Umstieg auf Windows 11 gedrängt. Und dann soll man doch bitteschön auf Office 365 umsteigen.

Microsoft hat kurz nach Bekanntwerden der Werbeanzeige im Datei-Explorer im Technikportal "The Verge" Stellung zu der Thematik bezogen, die in einschlägigen Foren und Communities für große Entrüstung sorgte. Demnach sagte Brandon LeBlanc, leitender Programmmanager für Windows: "Es handelte sich um ein experimentelles Banner, das nicht für die Veröffentlichung nach außen bestimmt war und daher abgeschaltet wurde."

Ob dieses und ähnliche Werbebanner in künftigen Windows-Versionen trotzdem zum Einsatz kommen könnten, ließ das Statement offen.