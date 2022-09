WhatsApp ändert Lösch-Funktion - Diese Funktion macht vielen Menschen das Leben leichter

Jeder kennt sie, die Momente, in denen man den einen oder anderen Text auf der Messenger-App „WhatsApp“ im Nachhinein doch lieber nicht abgeschickt hätte. Sei es, dass der Text an die falsche Person adressiert war, oder man den abgesendeten Text doch lieber nochmal hätte umformulieren wollen.

Bislang konnten Nutzerinnen und Nutzer der Kommunikation-App von „Meta“ laut Angaben des Techblogs „9to5Mac“ exakt im Zeitraum von einer Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden ihre Nachrichten im Nachhinein aus einem Chat oder einer Gruppenunterhaltung löschen. Laut Unternehmensangaben handelte es sich dabei um ein Zeitfenster von „circa einer Stunde“. Nach Ablauf dieses Zeitfensters war die Nachricht nicht mehr löschbar.

WhatsApp-Entwicklungsteam verlängert Zeitraum, in dem Nachrichten gelöscht werden können

Am Montagabend, 8. August 2022, vermerkte das Entwicklungsteam rund um die App in den Aktualisierungshinweisen dann fast beiläufig, dass man das Zeitlimit, in dem eine Nachricht im Nachhinein gelöscht werden kann, drastisch verlängert habe. Nun habe man laut Unternehmensangaben „etwas mehr als zwei Tage“ Zeit, Nachrichten aus Chats zu entfernen. Laut Angaben von „9to5Mac“ entspricht diese Angabe exakt zwei Tagen und zwölf Stunden. Enthalten ist die Neuerung laut dem AppStore ab Version 22.18.75.

Die Funktion „Für alle löschen“ erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern bei WhatsApp bereits verschickte Nachrichten in Einzel- und Gruppenchats zu löschen. Das betrifft sowohl Nachrichten, die noch nicht gelesen wurden, sowie bereits gelesene Nachrichten.

Nicht gelöscht werden allerdings übermittelte Fotos, die von anderen Geräten gegebenenfalls durch die WhatsApp-Einstellungen des Geräts automatisch gespeichert wurden.

Gelöscht werden Nachrichten in WhatsApp durch längeres Tippen auf eine oder mehrere Nachrichten innerhalb eines Chatverlaufes. Dadurch erscheint ein Mülltonnen-Symbol. Wählt man dieses Symbol an, erhält man die Optionen „Für alle löschen“ und „Für mich löschen“.

Heimliches Löschen ist nicht möglich

Heimlich eine Nachricht verschwinden lassen, ist allerdings nicht möglich. Andere Chatteilnehmerinnen und Chatteilnehmer erhalten anstatt der Nachricht an selber Stelle den Hinweis, dass dort eine Nachricht gelöscht wurde.

