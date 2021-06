Nach monatelangen Einschränkungen und einem durchwachsenen Frühling ist die Nachfrage nach guten Urlaubsangeboten für die warme Jahreszeit groß. Die vielerorts aufgehobenen Reisebeschränkungen und sinkenden Inzidenzzahlen machen Urlaub innerhalb von Europa möglich. Dem wohlverdienten Jahresurlaub steht also nichts mehr im Wege. Wenn es Sie gen Süden zieht, Sie aber lange Fahrten scheuen, dann möchten wir Ihnen Südtirol ans Herz legen. Von Bayern aus ist die nördlichste Region Italiens in wenigen Stunden mit dem Auto zu erreichen.

Zusammen mit dem Hotel Seelaus auf der Seiser Alm haben wir ein exklusives Angebot geschnürt, das eine erholsame und sorgenfreie Reise gewährleistet und zudem die Urlaubskasse schont. Denn mit dem Code "Auszeit2021" sparen Sie nochmal 15% auf Ihren Buchungswert.

Hier geht es direkt zu den Wochenangeboten mit 15% Ersparnis:

Hotel Seelaus: Wohlfühlen & Wellness in Südtirol

Ruhe und Gelassenheit inmitten eines atemberaubenden Naturpanoramas, etwas Luxus und zugleich ein familiärer und gemütlicher Charme: Dafür steht das 4-Sterne Hotel Seelaus auf der Seiser Alm. Das Hotel liegt auf 1.800 Meter ü.d.M. direkt an den schönsten Wanderwegen der Dolomiten. Das Hotel verfügt über 30 Zimmer und Suiten, die höchsten Komfort und einen Balkon mit tollem Ausblick in die Natur bieten. Auch kulinarisch sind Sie bestens versorgt. Die Speisekarte bietet regionale Gerichte und leichte mediterrane Kost. Der Küchenchef ist außerdem für seine selbstgemachten Kuchen, Teigtaschen und sein leckeres Frühstücksgebäck bekannt. Nach einem langen Tag in der Natur verwöhnt das Restaurant seine Gäste mit unvergesslichen Genussmomenten, das 5-Gänge-Menü mit Antipasti- und Salatbuffet ist ein echtes Highlight.

Für die vollkommenen Entspannungsmomente sorgt die hoteleigene Wellnessoase im Almgarten. Ob nach einer anstrengenden Radtour, einer Wanderung oder um einfach zu relaxen, hier finden Sie Ruhe und Erholung.

Die Wellness-Angebote im Überblick:

Wellnessbad mit Whirlpool und Bergwasserfall

Südtiroler Stubensauna und Dampfbad

Heusessel und Solarium

Massagebereich

Aktive Naturerlebnisse mit tollem Ausblick

Das Hotel Seelaus punktet vor allem durch seine einzigartige Lage inmitten des Naturschutzgebietes der atemberaubenden Südtiroler Dolomiten. Umgeben vom malerischen Gebirge laden im Sommer zahlreiche Wanderwege und Bike-Trails zu Sport- und Freizeitaktivitäten ein. Wer gerne "abhebt", kann die Umgebung mit einem Paragliding-Flug erkunden. Wer es ruhiger angehen möchte, kommt beim Fahrradfahren, Wandern, Nordic Walking oder auch Modellfliegen und Kutschfahrten auf seine Kosten. Die besten Ausflugstipps für Ihren Südtirol-Urlaub hat Ihnen das Hotel Seelaus bereits zusammengestellt. Ebenfalls auf der Seite finden Sie die schönsten Touren für Wanderausflüge & Co. mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Aktiv am Tag, romantisch am Abend – das Hotel Seelaus inmitten der Dolomiten in unserer Galerie:

Erholungsangebot "Natural Weeks"

Buchbar für den Zeitraum vom: 08.05.2021-03.07.2021

Das Angebot "Natural Weeks" bietet Ihnen ab 574 Euro 7 Übernachtungen mit Halbpension (pro Person) inklusive einer Rückenmassage zu 25 Minuten im Wellnessbereich des Hotels. Außerdem stehen Rucksäcke, Wanderstöcke und Nordic Walking Stöcke als Leihgabe für Ihren Aktivurlaub zur Verfügung. Mit unserem Code "Auszeit2021" sparen Sie dabei 15% auf Ihren Buchungswert, also über 80 Euro während der "Natural Weeks" (bei 7 Übernachtungen mit Halbpension pro Person)!

15% Ersparnis mit "Auszeit2021" – so lösen Sie den Code ein:

1. Angebot & Zeitraum aussuchen (z. B. "Natural Weeks")

2. Button "Anfragen" klicken

3. Reisedaten eingeben & im Feld "Bemerkungen" den Code "Auszeit2021" einfügen

4. "Absenden" klicken & sich auf den Urlaub freuen

Sommergefühle mit dem "Summer Emotions" Angebot

Buchbar für den Zeitraum vom: 03.07.2021-24.07.2021

Sichern Sie sich mit dem Angebot "Summer Emotions" 7 Übernachtungen mit Halbpension (pro Person) ab 630 Euro. Sparen Sie zusätzlich mit unserem Code "Auszeit2021" nochmal 15% auf Ihren Buchungswert, also über 90 Euro beim Angebot "Summer Emotions"! Im Angebot inbegriffen sind dabei eine erholsame Rückenmassage zu 25 Minuten und die Möglichkeit, Rucksäcke, Wanderstöcke oder Nordic Walking Stöcke als Leihgabe für Ihre Ausflüge zu erhalten (bei 7 Übernachtungen mit Halbpension pro Person).

Sommerangebot "Mountain Weeks"

Buchbar für den Zeitraum vom: 21.08.2021-04.09.2021

Mit dem Angebot "Mountain Weeks" zahlen Sie ab 742 Euro für 7 Übernachtungen mit Halbpension (pro Person). Mit unserem Code "Auszeit2021" sparen Sie nochmal 15% auf den Buchungswert, also über 100 Euro während der "Mountain Weeks" (bei 7 Übernachtungen mit Halbpension pro Person)! In das Angebot inbegriffen ist zusätzlich eine Rückenmassage zu 25 Minuten. Auch für die richtige Ausrüstung, um Ihre Abenteuer in den Bergen bestreiten zu können, ist durch die Leihgabe von Rucksäcken, Wanderstöcken oder Nordic Walking Stöcken gesorgt.

Tolles Herbstangebot "Magic Autumn"

Buchbar für den Zeitraum vom: 04.09.2021-07.11.2021

Sichern Sie sich schon jetzt das tolle Angebot Magic Autumn für Ihren Herbsturlaub: Ab 630 Euro können Sie 7 Nächte mit Halbpension (pro Person) buchen. Mit dem Code "Auszeit2021" sparen Sie dabei nochmal 15 % auf den Buchungswert, also über 90 Euro im Rahmen des "Magic Autumn" (bei 7 Übernachtungen mit Halbpension pro Person). Inklusive ist eine Rückenmassage zu 25 Minuten sowie eine Wochenkarte des Almbusses vor Ort. Zusätzlich werden Ihnen Rucksäcke, Wanderstöcke sowie Nordic Walking Stöcke als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Wohlfühlen auch in Pandemie-Zeiten

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in einer der schönsten Regionen Italiens mit ihrer eindrucksvollen Natur. In Südtirol finden Groß und Klein die perfekte Mischung aus Action und Entspannung. Auch zu Zeiten von Corona sollen Sie diese Angebote unbeschwert genießen können. Deshalb hat das Hotel Seelaus zu Ihrer Sicherheit ein zuverlässiges Hygienekonzept entwickelt.

