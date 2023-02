Da kommt etwas Neues! Deshalb findet ab sofort bei WOHLLEBENSPORTS in Dörfles-Esbach ein MEGA Räumungsverkauf wegen Umbau statt. Jetzt ist Zeit für echte Schnäppchen! Es ist für jeden Sportliebhaber das Richtige dabei! Ob Running, Outdoor, Fitness, Wintersport oder Radsport – alles ist bis zu 60 % reduziert. Gilt nicht für Fahrräder, Serviceleistungen, Gutscheine und Aquanovoboot.

Erweiterung um den Bereich Teamsport

Als finalen Schritt der großflächigen Umbaumaßnahmen bei WOHLLEBENSPORTS und somit der Neuausrichtung zum Premium-Sporthändler, wird nun die vorhandene „Lücke“ im Bereich Teamsport geschlossen. Somit ist WOHLLEBENSPORTS in allen Sortimentsbereichen – online wie auch offline – dein kompetenter Partner in Sachen Sportartikel. Die anderen Sortimente Bike, Outdoor, Running, Training und Wintersport findest du selbstverständlich in gewohnter Qualität an gewohnter Stelle.

Außenfassade Der familiengeführte Sporthändler in Dörfles-Esbach bietet seinen Kunden ein unvergessliches Einkaufserlebnis. Wohlleben Sports

Von Sportlern für Sportler

Mit Erfahrung, Kompetenz und einer ordentlichen Portion Begeisterung ist WOHLLEBENSPORTS dein sportliches Zuhause seit über 90 Jahren. Ob im Onlineshop oder in deiner Filiale vor Ort in Dörfles-Esbach bei Coburg, direkt an der A73 – WOHLLEBENSPORTS legt höchsten Wert auf kompetente und ausführliche Beratung, perfekten Service und ein großes Angebot an starken Marken.

WOHLLEBENSPORTS ist dein Fahrradexperte, dein Sportfachhändler, dein Sport-Onlineshop und Partner zum Thema Sport in Coburg und stets darum bemüht allen leidenschaftlichen Sportlern die optimale Ausrüstung und den besten Service für ihre Sportart zu bieten. Die eigene Leidenschaft für den Sport ist der Antrieb des WOHLLEBEN-Teams. Für die Mitarbeiter sind Sportartikel viel mehr als nur eine Ware – sie sind pure Emotion.

Bei WOHLLEBENSPORTS wirst du authentisch und voller Herzblut beraten, weil die Mitarbeiter selbst den Sport lieben und aus eigener Erfahrung deinen Bedarf kennen. WOHLLEBENSPORTS hat sich besonders auf diese vier Bereiche fokussiert: Bike, Running, Wintersport, Outdoor und Training. In diesen Welten ist das WOHLLEBEN-Team sportlich zuhause. Your sports. Your goals. Our passion!

Radsport Vom normalen Mountainbike bis zum E-Bike ist in der Radsportabteilung alles geboten. Wohlleben Sports

Kontakt und Öffnungszeiten

WOHLLEBENSPORTS

Von-Werthern-Straße 4

96487 Dörfles-Esbach

Telefon: 09561 8561-0

Fax: 095618561-96

E-Mail: service@wohlleben-sports.de

Montag bis Freitag: 10:00 bis 18:30 Uhr

Samstag: 9:00 bis 17:00 Uhr