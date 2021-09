Neuer ebl-naturkost eröffnet am Mittwoch, 15. September, am Sonntagsanger in Coburg

ebl-naturkost setzt u.a. auf ein umfangreiches Mehrwegkonzept und Bonusprogramm

Premiere in Coburg: Neuer Bio-Fachmarkt bekommt Unverpackt-Station

Auch eine fränkische Bio-Bäckerei mit Café zieht in den neuen ebl-naturkost ein

Viele tolle Angebote und Glücksrad zur Eröffnung

Endlich ist es soweit: Coburg bekommt seinen eigenen ebl-naturkost Bio-Fachmarkt. Kund*innen dürfen sich unter anderem auf ein gut sortiertes Lebensmittel-Sortiment mit vielen regionalen Produkten und eine Unverpackt-Station freuen. Zur Neueröffnung gibt es außerdem zahlreiche Angebote und Aktionen. Wir haben uns angeschaut, was dich im neuen Geschäft erwartet.

Umfangreiches Produktsortiment für 100% Bio-Genuss

Auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet ebl-naturkost am Sonntagsanger, dem neuen Quartier an der Itz, alles was das Herz begehrt: Frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus der hauseigenen ebl-Metzgerei in Fürth, Käse, Wein und Feinkost, Brotaufstriche, Tiefkühlkost, Kaffee, Tee und Gewürze sowie zertifizierte Naturkosmetik und Drogerieartikel. Selbstverständlich alles in 100% Bioqualität.