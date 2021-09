Viele schauen täglich stundenlang auf den Bildschirm ihres Handys oder Computers. Die Folgen sind Verspannungen und Kopfschmerzen. Besonders durch Homeoffice treten viel häufiger Nackenschmerzen auf, da vor allem zu Hause die nötige Bewegung zum Ausgleich fehlt oder oft die Arbeitsbedingungen nicht so ideal sind. Durch gezieltes Kieser Training kann man seine Rückenmuskulatur entsprechend stärken, um dagegen vorzusorgen.

Darum treten beim Arbeiten Nackenschmerzen auf

Beim Blick aufs Smartphone oder den Computer senken die meisten von uns nicht nur ihre Augen, sondern den ganzen Kopf. Was für uns eine selbstverständliche Bewegung ist, ist für die Muskulatur ein enormer Kraftakt. Die Halswirbelsäule muss einer hohen Kraft entgegenwirken, die Bänder sind ständig gedehnt, der Bereich wird nicht mehr gut mit Blut versorgt.

Das kann gegen Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich helfen

In gebeugter Haltung muss der Nacken statt 6 bis 8 Kilogramm tatsächlich ganze 20 Kilogramm stützen. Die Folgen: Verspannungen. Vorübergehende Lösungen können sein:

Entspannung

Bewegung (vor allem entgegenwirkend zum vorgebeugten Kopf)

weniger Zeit vor dem Bildschirm

Doch gerade für Büroangestellte ist das kaum eine Option. Der andere Nachteil: Die Hilfe ist häufig nur vorübergehend und wenn sich an der Haltung vor dem PC nichts ändert, dann wird der Schmerz immer wieder auftauchen. Experten empfehlen, für nachhaltige Effekte auch den Rücken zu stärken. Früher Muskelaufbau ist wichtig: Ab 25 Jahren schwindet die Muskelkraft kontinuierlich, ab 50 verliert der Mensch jährlich bis zu zwei Prozent der Muskeln. Gezieltes Kieser Training beugt dem vor.

Gezielter Muskelaufbau

Kieser Training ist seit über 50 Jahren auf gesundheitsförderndes Krafttraining an Maschinen spezialisiert. Um dem verspannten Nacken entgegenzuwirken, empfiehlt sich das Training an verschiedenen Rücken- und Nackenmaschinen. Ergänzendes Training für Schulter- und Brustmuskulatur beseitigt weitere muskuläre Ungleichheiten und stärkt so den gesamten Rücken. Durch dieses Training trainiert man alle wichtigen Muskelgruppen des Körpers – in gerade mal zwei wöchentlichen Einheiten mit je 30 Minuten.

Vorteile vom Krafttraining

Kräftigt die Knochen

Schützt vor Zivilisationskrankheiten

Steigert die Leistungsfähigkeit

Unterstützt das Herz und den Stoffwechsel

Schützt vor Verletzungen und trägt zur Schmerzlinderung bei

Gesundheitstage am 2. und 3. Oktober

Interessierte können an den Gesundheitstagen am 2. und 3. Oktober Kieser Training direkt vor Ort in Bamberg, Fortenbachweg 9, bei Endres Krafttraining kennenlernen. Folgende Aktionen warten auf die Besucher

Messung der Körperzusammensetzung (Messung der Muskel- und Fettmasse des eigenen Körpers)

Computergestützte Rückenanalyse (Analyse für individuelles Rückentraining)

Persönliche Beratung

Kennenlernen des Konzeptes Kieser Training

Kostenlose ärztliche Beratung: Die Ärzte sind am 2. Oktober von 11 bis 17 Uhr und am 3. Oktober von 11 bis 15 Uhr vor Ort

Reservieren Sie sich Ihren persönlichen Termin unter 0951/3028200.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Kieser Training Bamberg

Endres Krafttraining GmbH

Fortenbachweg 9

96052 Bamberg

Telefon: 0951/3028200

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.30 bis 21.30 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 8.30 bis 18 Uhr