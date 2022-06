Der Wetterbericht lässt hoffen: Franken darf sich auf sonnige Pfingsten freuen. Leichte Bewölkung sorgt für das optimale Ausflugswetter. Gerade für Familien mit Kindern bietet sich das Freizeit-Land Geiselwind an. Mit über 120 Attraktionen auf 450.000 Quadratmetern Fläche ist der flächenmäßig größte Freizeitpark in Bayern das perfekte Ausflugsziel für einen Tag voller Action, Fun und Abenteuer.

Freizeit-Land Geiselwind: Fahrspaß für Jung und Alt

Zahlreiche Attraktionen begeistern Kinder genauso wie ihre Eltern. Für die Kleinsten gibt es Piraten Spinner, Kettenkarussell, Schwanbootfahrt und Co. sowie zahlreiche Spielplätze und einen Streichelzoo. Auf die Größeren warten unter anderem sieben Achterbahnen und ein Free-Fall-Tower. Echte Gänsehaut bereitet zum Beispiel "Der Fluch des Kraken" mit drei Überkopfelementen vorwärts und rückwärts.

Ausgezeichnet als einer von Deutschlands Top-Freizeitparks – das Freizeit-Land Geiselwind:

Ob du es beschaulich willst oder Nervenkitzel suchst: Du kannst aus vielen Attraktionen wählen. Schau am besten vorher in den Parkplan. Damit du nicht lange am Ticketschalter anstehen musst, empfehlen wir dir außerdem, die Eintrittskarten online zu kaufen.

Drei große Themenbereiche laden zu Abenteuern ein

Junge und alte Abenteurer*innen können sich in drei Themenbereichen austoben:

In der "Drachenbucht" legst du eine kilometerlange Wegstrecke im Labyrinth "Meister Ling`s magischer Garten" zurück, bevor du dem furchterregenden Drachen in die Augen blickst.

In "Tukis verrückte Farm" mit 14 Attraktionen, darunter die "Bauernhoffahrt", "Häschen hüpf" und die Spielscheune, erlebst du mit deiner Familie Abenteuer auf dem Bauernhof. Die Farm wurde kürzlich um die 1.000 Quadratmeter große Indoor-Spielhalle "Tukis Unterwasserwelt" ergänzt. Hier finden die kleinen Gäste ein Paradies mit Bälle-Pool, Klettermöglichkeiten, Hindernis-Parcours und vielen weiteren Spielemöglichkeiten.

In den "Forbidden Kingdoms" kannst du dir den Adrenalin-Kick holen: In 80 Metern Höhe auf "Merlin and the Magic Circle", mit Loopings auf dem "Cobra Coaster" und auf einer Entdeckungsreise in "Ramses".

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf Merlin and the Magic Circle:

Worauf hast du Hunger?

Hungern muss im Freizeit-Land Geiselwind niemand. Rund 30 Köche zaubern täglich frische internationale Leckereien. In einem der gastronomischen Hotspots findest du das Richtige für den Appetit zwischendurch. Hier eine kleine Auswahl:

BBQ Pearl

Flamingo Café

Hop Sing's Drachenküche

Pizza Fabrik

Safari Grill

Striezeleck

Süßer Hofladen

Zum geselligen Anker

Ab Sommer 2022: Übernachten im neuen Seaside-Resort in Geiselwind

Neu in diesem Jahr ist die Übernachtungsmöglichkeit vor Ort. Das Seaside-Resort liegt gegenüber vom Freizeit-Land Geiselwind und eröffnet im Sommer 2022. Bequeme Bungalows im Stil von Piratenschiffen warten bald schon auf kleine und große Übernachtungsgäste. Themenrestaurant, Bar-Lodge und ein Indoor-Spielplatz runden das Übernachtungserlebnis ab. So könnt ihr entspannt übernachten und gleich zwei Tage im Freizeitpark verbringen.

Wann lohnt sich welches Ticket für das Freizeit-Land Geiselwind?

Für die kleinsten Besucher (Größe unter 1 Meter) ist der Eintritt kostenfrei. Danach staffeln sich die Tickets in 32,50 Euro (ab 1 Meter) und 42,50 Euro (ab 1,40 Meter) für Kinder und Erwachsene. Senioren und Schwerbehinderte sowie Schwangere zahlen natürlich nicht den vollen Eintrittspreis. Für die meisten Besucher dürfte sich schnell die Jahreskarte, der "Abenteuerpass", für 84,90 Euro lohnen oder eines der vergleichsweise günstigen 2- oder 3-Tages-Tickets. Unser Tipp: Alle Geburtstagskinder (bitte an den Ausweis denken) dürfen gratis in den Park!

Parken und Öffnungszeiten: So planst du deinen Besuch im Freizeit-Land Geiselwind

An der A3 gelegen ist das Freizeit-Land aus allen Richtungen, wie zum Beispiel aus München, Frankfurt oder auch aus Erfurt, gut zu erreichen. Vor dem Gelände stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühren betragen ohne Jahreskarte 5 Euro pro PKW, mit Jahreskarte 2 Euro pro PKW. In den Pfingstferien hat der Freizeitpark täglich von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, Einlass ist bis 16:00 Uhr. Die aktuellen Öffnungszeiten findest du immer hier.

Kontakt und Anfahrt

Freizeit-Land Geiselwind

Wiesentheider Straße 25

96160 Geiselwind



Telefon: 09556 9211-92

E-Mail: info@freizeit-land.de

Website: www.freizeit-land.de

Facebook: www.facebook.com/freizeitlandgeiselwind

Instagram: www.instagram.com/freizeitlandgeiselwind