Schon vor 75 Jahren kürte das MERIAN-Magazin unser fränkisches Würzburg zum Thema seiner Erstausgabe. Warum genau die Universitätsstadt am Main damals für den Auftakt des Reisemagazins ausgewählt wurde, kann man heute gar nicht mehr genau sagen, berichtet der MERIAN-Chefredakteur Hansjörg Falz. Was man allerdings weiß, ist, dass die Stadt in Unterfranken auch heute noch allerhand Highlights zu bieten hat - wir stellen dir die Top-10 des MERIAN-Magazins* vor und haben für dich ein winterliches Highlight on top!

Neben der traumhaften Lage am Main und der beliebten Mainbrücke kannst du in Würzburg viele weitere beeindruckende Orte entdecken.

Die von den Würzburgern liebevoll "Käppele" getaufte Wallfahrtskirche wurde wie die Würzburger Residenz im 18. Jahrhundert von Balthasar Neumann errichtet. Hinter dem niedlichen Namen verbirgt sich eine prächtige Kirche. Als Erweiterung einer Gnadenkapelle ist sie bei den Würzburgern so beliebt , dass das Geld zur Sanierung damals mühevoll von Studierenden gesammelt wurde. Der Aufstieg zum "Käppele" führt auf 247 Stufen über den Stationenweg vorbei an 14 Szenen des Leidenswegs Jesu hoch auf den Nikolausberg - wer oben angekommen ist, wird mit einen atemberaubenden Ausblick auf die ganze Stadt belohnt.

Die Brücke über dem Main ist mit ihren acht Bögen und mit ihren berühmten zwölf Steinfiguren nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern auch beliebter Treffpunkt der Würzburger . Schon vormittags wird hier die Lust am Leben fröhlich bei einem Gläschen Wein in geselliger Runde mit Blick auf die Festung gefeiert. Tinka Dippel, stellvertretende Chefredakteurin des MERIAN-Magazins *, bezeichnet die Alte Mainbrücke als "liberalste Kneipe der Stadt" - und die ist bei einem Besuch mehr als Pflichtprogramm .

6. Kunst und Architekturhighlight - Der Kulturspeicher

6. Kunst und Architekturhighlight - Der Kulturspeicher

Das vom Architekturbüro Brückner & Brückner erbaute Museum im Kulturspeicher befindet sich in einem alten Speichergebäude und ist ein architektonischer Hingucker, der auch das benachbarte Heizkraftwerk mit einbezieht. Neben einer Sammlung von konkreter Kunst aus ganz Europa befinden sich dort auch Werke, die den Charakter der Region widerspiegeln. Die Besucher können somit zwei ganz unterschiedliche Sammlungen auf einmal bestaunen.

Der Kulturspeicher mit benachbartem Heizkraftwerk: Ein architektonischer Augenschmaus, der mittlerweile zwei ganz unterschiedliche Kunst-Sammlungen beherbergt. mju-fotografie, Marie Luisa Jünger, Hümpfershausen

Unser Tipp: Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt in das Museum im Kulturspeicher kostenfrei!

7. Würzburger Kickers

Der Besuch der "Flyeralarm Arena" der Würzburger Kickers lässt sich perfekt mit einem Besuch des Botanischen Gartens der Universität direkt gegenüber kombinieren. Beide liegen südlich des Stadtzentrums. In der Saison 2020/21 spielten die Würzburger Kickers (wenn auch nur für ein Jahr) in der zweiten Liga und können in der nach ihrem Sponsor benannten Arena bis zu 13.000 Fans willkommen heißen.

8. Unterer Markt - Das Herz Würzburgs

Der Untere Markt ist geprägt durch sein Treiben, an vier Tagen in der Woche findet rund um die Marienkapelle ein Markt statt. Auch der Weihnachtsmarkt und das Würzburger Weindorf, ein großes Weinfest im Mai/Juni, finden hier statt. Dabei ist die Geschichte des Unteren Markts alles andere als schön: Im heutigen Herzen von Würzburg lag einst das Judenviertel, das im 14. Jahrhundert vernichtet wurde. In der aktuellen Ausgabe des MERIAN-Heftes* erfährst du mehr über das heute wieder sehr aktive jüdische Leben in Würzburg.

Du möchtest mehr über die Würzburger Geschichte erfahren?

9. Dom St. Kilian - Eine der größten romanischen Kirchen Deutschlands

Von außen betrachtet lässt sich kaum vermuten, dass sich im Inneren der eng umbauten Bischofskirche eine der größten romanischen Kirchen Deutschlands befindet. Hier verbirgt sich ein sehenswerter Domschatz. Umgeben ist der Dom St. Kilian von dem Museum am Dom, der Kirche Neumünster und dem Kiliansplatz - benannt nach dem Schutzpatron der Stadt.

10. Radausflug nach Veitshöchheim

Wer gerne in Bewegung ist, kann sich mit dem Fahrrad auf Entdeckungsreise außerhalb des Stadtzentrums begeben. Rund 30 Minuten immer am Main entlang lässt es sich entspannt nach Veitshöchheim radeln. Hier wartet das nächste fürstbischöfliche Schloss mit Rokoko-Garten - wieder einmal ein Bauwerk des Architekten Balthasar Neumann.

Das Schloss Veitshöchheim: Einst war es die Sommerresidenz der Würzburger Bischöfe, später der Könige von Bayern. Sehenswert ist es heute mit seinem umgebenden Rokoko-Garten immer noch. Georg Knoll

Extra-Tipp aus der Redaktion: Würzburg in der kalten Jahreszeit

Mit seinen zahlreichen Museen oder dem festlichen Weihnachtsmarkt auf dem Unteren Markt in der Adventszeit hält Würzburg auch im Winter jede Menge Ausflüge, Must-Sees und Attraktionen für dich bereit. Unser elfter Tipp für die unterfränkische Stadt am Main speziell im Winter: Eislaufen auf der Eisbahn am Nigglweg. In einzigartigem Ambiente umgeben von den historischen Festungsmauern ist die Outdoor-Eisfläche zwischen Oktober und März für die Öffentlichkeit zugänglich.

Leih' dir ein paar Schlittschuhe aus und drehe deine Pirouetten, buche einen Eiskunstlaufkurs beim Würzburger Eis- und Rollsportverein (sowohl für Kinder als auch Erwachsene möglich) oder sieh dir ein Eishockeyspiel der Würzburg Eisbären an.

MERIAN-Magazin: Die Jubiläumsedition über Würzburg

Die Highlights in Würzburg sind nur ein Vorgeschmack dessen, was dich noch im MERIAN-Heft* - und gleichzeitig in Würzburg - erwartet. Zudem findest du spannende Interviews, Reportagen und Artikel zu vielfältigen Themen rund um die fränkische Metropole am Main. Diese Themen sind unter anderem in der Jubiläumsausgabe zu finden:

Genuss am Fluss - Weine, Winzer, Weinstuben

Prachtstück - Die Fürstbischöfe und ihre Residenz

Kunststück - Der Kulturspeicher im Alten Hafen

Lieblingsorte - Alte Mainbrücke, Bürgerbräu, Sanderstraße

Dirk Nowitzki - Mit einem Insider durch die Heimat des Basketball-Stars

Entdecke Würzburgs Prachtbauten, Lieblingsorte, Kunst, Kultur und besondere Geschichten in der Jubiläumsausgabe des MERIAN-Magazins. MERIAN / Jahreszeiten Verlag & pixabay Andreas Troll

Das MERIAN-Magazin veröffentlicht jeden Monat eine neue Ausgabe, immer über eine andere Region/Stadt oder ein Land. Die Hefte bieten den Leser*innen einen umfassenden Überblick über die jeweilige Region und enthalten zudem einige Informationen zu Kunst, Kultur, Geografie und Geschichte.

