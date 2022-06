Die HESCURO KLINIKEN in Bad Bocklet verstärken ihr Team in der Pflege und suchen ab sofort als Mitarbeiter Pflegefachkräfte, Altenpfleger*innen und medizinische Fachangestellte (MFA). Warum man gerade hier als Pflegekraft arbeiten sollte, verrät Jessica Walter, die als Pflegedienstleitung in den HESCURO KLINIKEN arbeitet.

Interview mit der Pflegedienstleitung der HESCURO KLINIKEN Jessica Walter

hescuro kliniken pflege Jessica Walter, Pflegedienstleitung der HESCURO KLINIKEN Carolin Jacklin Photography

Frau Walter, Sie sind die Pflegedienstleitung der HESCURO KLINIKEN. Welche Vorteile können Sie einer Pflegekraft in ihren Rehakliniken bieten?

Nun, spontan fällt mir hier als Erstes die Planbarkeit der Dienste und die damit einhergehende Ruhe ein, Familie, Freizeit und Job für sich gut zu organisieren. Wir in den HESCURO KLINIKEN arbeiten im Zwei-Schicht-System und haben für die Nacht Kolleg:innen, die sich bewusst für Nachtwachen entschieden haben. Damit können sie ihren Tag komplett für ihr Privates nutzen und im Gegenzug haben die Kolleg:innen der Tagesschicht die Sicherheit, keine Nachtdienste arbeiten zu müssen. Mein Team sagt mir immer wieder, wieviel Planbarkeit und Ruhe dies in ihr Leben bringt und wie sehr sie das Schätzen.

Das hört sich nach einer ausgewogenen Dienstplanung an. Was gibt es noch für Vorteile?

Unsere Reha-Patienten in Bad Bocklet und Bad Kissingen kommen aus den Fachabteilungen Innere, Orthopädie, Urologie, Psychosomatik und Geriatrie und sind in der Regel alle mobil und weitestgehend selbstständig. Die pflegerische Versorgung ist dadurch körperlich deutlich erleichtert, anders als zum Beispiel in der Altenpflege. Wir haben Kolleg:innen, die früher in der Altenpflege gearbeitet haben und diesem Beruf mit viel Liebe und Leidenschaft nachgegangen sind. Irgendwann kamen dann Beschwerden, durch die körperlich anstrengende Arbeit oder durch einen Unfall. In der Altenpflege war an ein Weiterarbeiten nicht zu denken. Hier bei uns in den HESCUO KLINIKEN können sie ihr Wissen, ihre Erfahrung und Leidenschaft einbringen, ohne über ihre körperlichen Belastungsgrenzen gehen zu müssen. Und wir und unsere Patienten profitieren von ihren Erfahrungen und Kenntnissen. Eine ideale Win-Win-Situation.

Blick in den neuen Arbeitsbereich

Was sollten Pflegende mitbringen, damit sie gut ins Team HESCURO passen?

Neben der fachlichen Kompetenz sind uns vor allem 3 Dinge wichtig:

Spaß an der Arbeit

Gerne mit Menschen arbeiten

Das wichtigste – auch zusammen lachen können!

Sie möchten sich einen ersten Eindruck von Frau Walter und einem Job als Pflegekraft bei HESCURO KLINIKEN verschaffen? Hier sagt Ihnen Frau Walter selbst – warum SIE gut ins Team passen könnten!

Meinungen der Pflege-Mitarbeitenden der HESCURO KLINIKEN

Neugierig geworden? Was ein Job bei HESCURO für sie ganz persönlich bedeutet, das erzählen Ihnen die Kolleg:innen in der Bildergalerie gerne.

