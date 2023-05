Pünktlich zum großen Jubiläum wird auch das neue Hyundai Autohaus sowie die Mitsubishi Markenwelt eröffnet. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Am 14. Mai von 11 bis 17 Uhr erwartet alle treuen Kunden und jene, die es noch werden wollen, ein mega Event auf dem Gelände in der Aschbacher Str. 15 in Schlüsselfeld. Radio Bamberg wird live vor Ort sein, außerdem gibt es allerhand Kulinarisches, eine Cocktailbar, Modenschau, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Kommt vorbei und feiert mit dem Autohaus Maier Tradition und Zukunft!

Von der Landmaschine zum modernen Fahrzeug

100 Jahre Firmengeschichte sind es wert, auch einmal zurückzublicken: 1922 gründete Georg Schneider in Schlüsselfeld seine Firma zum Verkauf und zur Reparatur von Landmaschinen, Fahrrädern, Motorrädern, Melkmaschinen, Nähmaschinen und allem, was technisch in der ländlichen Gegend benötigt wurde. Er legte damals den Grundstein für das heutige Autohaus.

1952 heiratete Hans Maier die Tochter des Firmengründers, Elly Schneider. Gemeinsam bauten sie eine neue Werkstatt mit Tankstelle in der Aschbacher Straße 15 – dem heutigen Betriebsgelände. Zu dieser Zeit wurden Traktoren der Firma Lanz – später John Deere, Normag, Hanomag, Eicher, Autos der Marke Glas mit dem Modell Goggomobil und Zweiräder der Firmen Miele und Zündapp – vertrieben. Die Tankstelle wurde im Agentur System betrieben. Zuerst wurde von Gasolin, dann von Aral und bis 1999 von Avia beliefert. Die Firma hieß von nun an Schneider & Maier.

Generationenwechsel und Mitsubishi-Partner

Nach dem Tod des Firmengründers 1968 wurde auf den Namen Fa. Hans Maier umfirmiert. 1987 übernahm Michael Maier, der Sohn von Elly und Hans, in der 3. Generation die Betriebsleitung und errichtete das Autohaus wie man es bis vor Kurzem kannte. Gleichzeitig wurde der Händlervertrag mit der japanischen Marke Mitsubishi geschlossen, der in diesem Jahr sein 36-jähriges Jubiläum feiert. Ebenfalls wurde der Betrieb um eine Autowaschanlage erweitert, damals die erste im Großraum Schlüsselfeld.

Moderne Marken Das Autohaus Maier vertreibt Modelle der Marken Hyundai und Mitsubishi. Autohaus Maier

Entwicklung zum modernen Autohaus

Mit Mitsubishi wandelte sich die Firma Maier zu einem modernen Autohaus. Alternative Technologien wie zum Beispiel Autogas oder Bioethanol-Kraftstoff wurden ins Portfolio aufgenommen. Auch eine der ersten öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos im Landkreis Bamberg steht seit 2011 am Autohaus Maier in Schlüsselfeld.

Getrieben vom Anspruch dem Kunden das Beste zu bieten, wurden in der langjährigen Partnerschaft mit Mitsubishi viele Preise und Auszeichnungen errungen. So gehört das Autohaus Maier seit acht Jahren ohne Unterbrechung zu den Top 30 Mitsubishi Händlern in Deutschland. 1999 wurde die bestehende Tankstelle abgerissen und durch eine neue Anlage ersetzt, die den modernsten Umweltrichtlinien entspricht. Seit dem Umbau wird die Tankstelle als freie Tankstelle betrieben. Um den Kunden das Tanken unabhängig von Öffnungszeiten zu ermöglichen, wurde ein Tankautomat installiert.

Geprägt von stetigem Wachstum

Im Jahr 2001 wurde die Auto-Service Maier GmbH gegründet. Seitdem wurde in Neustadt a.d. Aisch, eine Filiale betrieben, in der ebenfalls Fahrzeuge der Marke Mitsubishi verkauft und repariert wurden. Der Standort Neustadt war von stetigem Wachstum geprägt. Durch dieses Wachstum bedingt, musste in den vergangenen 22 Jahren, dreimal die Betriebsstätte gewechselt werden. Der aktuelle Standort ist ein moderner Vollbetrieb mit 6500 qm Fläche in der Rudolf- Diesel Straße 6 in Neustadt.

Im Jahr 2017 übergab Michael Maier den Stab der Geschäftsführung an seinen Sohn Matthias, der nun in der 4. Generation das Unternehmen in die Zukunft führt. Zum Ende des Jahres 2021 wurden aus dem Autohaus Maier Schlüsselfeld und der Auto- Service Maier GmbH Neustadt an der Aisch die Firma Autohaus Maier GmbH & Co. KG.

Weiterer Meilenstein im Jahr 2022

Seit dem 1.1.2022 vertritt das Autohaus Maier neben der japanischen Marke Mitsubishi den koreanischen Hersteller Hyundai. Der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung war der Anspruch, den Kunden in diesen dynamischen Zeiten ein zukunftsorientiertes Portfolio an Fahrzeugen bieten zu können. Egal ob Verbrenner-, Hybrid-, Plug-In Hybrid-, Elektro- oder sogar Wasserstoff- Antrieb, mit Hyundai und Mitsubishi hat das Autohaus Maier nun zwei starke Marken im Angebot, die mit modernsten Technologien in die Zukunft gehen.

Hyundai-Vertragshändler Seit dem 1.1.2022 vertritt das Autohaus Maier neben der japanischen Marke Mitsubishi den koreanischen Hersteller Hyundai. Autohaus Maier

Erneute Umbaumaßnahmen

Im Betrieb in Neustadt a. d. Aisch konnten bereits im März 2022 die Umbauarbeiten, welche für die Marke Hyundai erforderlich waren, abgeschlossen werden. In Schlüsselfeld wurde im Februar 2022 ein großer Teil der bestehenden Gebäude abgerissen. Es entstand ein neues, modernes und energieeffizientes Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude, in dem von nun an die Marke Hyundai präsentiert wird. Durch diesen Neubau wurde auch ein wesentlicher Eingriff in das Ortsbild von Schlüsselfeld vorgenommen. Durch den Abriss der alten Gebäude wurde eine neue Ansicht der Ortseinfahrt von Westen kommend gestaltet. Der bestehende Mitsubishi Verkaufsraum wurde komplett auf die neuen und zukunftsweisenden Herstellervorgaben umgebaut. Damit setzt das Autohaus Maier ein klares Zeichen, dass hier jetzt zwei Hersteller vertreten sind.

Stetiger Wandel Im vergangenen Jahr entstand ein neues, modernes Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude. Autohaus Maier

Getreu dem Motto „Wir sind getrieben vom Fortschritt, denn wer seinem Herzen folgt, dessen Puls wird immer etwas schneller schlagen – auch die nächsten 100 Jahre!“ freut sich das Team des Autohaus Maier auf eine spannende Zukunft zusammen mit seinen Kunden. Die Firma Maier, blickt in ihrem Jubiläumsjahr, in der 4. Generation, auf bewegte Zeiten zurück. In diesen hat sich die Mobilität vom Pferdegespann und einfachsten Fahrzeugen zum Elektroauto mit teilautonomen Fahrassistenzsystemen hin verändert.

Kontakt

Autohaus Maier GmbH & Co. KG.

Aschbacher Str. 15

96132 Schlüsselfeld

Tel.: 09552 - 338

E-Mail: info@maierbewegt.de

Öffnungszeiten

Verkauf

Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr

Samstag 9 – 13 Uhr

Service

Montag bis Freitag. 7.30 – 17 Uhr

Samstag nach Vereinbarung