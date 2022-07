Häufigkeit psychischer Erkrankungen

Bei einer psychischen Instabilität ist es für eine erfolgreiche Behandlung wichtig, dass sie früh erkannt wird. So kann Betroffenen schnellstmöglich geholfen werden und ihr seelisches Leiden beendet werden. Einige Anzeichen, die zunächst normal wirken, könnten versteckte Warnsignale sein.

Psychische Labilität: Dies sind mögliche Anzeichen

Eine psychische Instabilität ist nicht bei jeder*m nach außen hin sichtbar. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Betroffene ihre inneren Gefühle und Gedanken nicht direkt mitteilen, sodass auch zunächst ganz normal wirkende Personen eine labile Psyche haben könnten. Dabei sind psychische Probleme durchaus keine Seltenheit: Mehr als jede*r Vierte ist in Deutschland im Laufe eines Jahres betroffen, so die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. Dies entspricht einer Anzahl von ganzen 17,8 Millionen Menschen. Am häufigsten kommen dabei Angststörungen, sogenannte affektive Störungen, unter die beispielsweise Depressionen fallen, sowie Störungen durch einen Alkohol- oder Medikamentenkonsum vor.

Diese 7 Anzeichen könnten ein verstecktes Warnsignal für eine psychische Labilität sein:

Der Fokus auf das Glück anderer. Möchte jemand andauernd die anderen bei Laune halten, sie glücklich machen und ist permanent für sie da, kann das im ersten Moment wie eine sehr ausgeprägte Hilfsbereitschaft wirken. Doch das ist in übertriebenem Ausmaß nicht wirklich gesund, denn letztendlich ist niemand dafür verantwortlich, andere glücklich zu machen.

Darüber hinaus konnte ein Team der University of Arizona in einer Studie, die im "Journal of Personality and Social Psychology" veröffentlicht wurde, herausfinden, dass Menschen, die häufiger über sich selbst reden, eher zu psychischer Instabilität und Depression neigen. Die Untersuchungen mit 4754 offenbarten, dass Personen, die im Laufe des Tests häufiger "ich", "mein", "mich" oder "mir" sagten, im Schnitt labiler und depressiver waren. Eine starke Ich-Bezogenheit weist demnach ebenfalls darauf hin, dass Personen stärker zu Ängsten, Unzufriedenheit und Unsicherheit neigen.

Fazit

Es ist wichtig, dass jede*r die benötigte Unterstützung erhält. Bild: Pexels / Karolina Grabowska +1 Bild

Viele der möglichen Anzeichen einer labilen Psyche wirken im ersten Moment ganz normal und werden deshalb nicht erkannt. Wichtig ist, die Hinweise als solche zu erkennen und als Betroffene*r zunächst das Gespräch mit einer Vertrauensperson zu suchen. Du solltest niemals zögern, ärztliche Beratung hinzuzuziehen, wenn du bemerkst, dass es dir psychisch nicht gut geht.

Als Angehörige*r ist es wichtig, verstärkt auf das eigene Umfeld zu achten und Hilfe anzubieten, wenn du vermutest, dass diese nötig sein könnte. Ein erstes vertrauensvolles Gespräch kann schon extrem hilfreich für die betroffene Person sein. Des Weiteren kannst du Hilfestellung zur Suche einer passenden therapeutischen Behandlung anbieten.

Hilfe und Informationen als Betroffene*r oder Angehörige*r kannst du beispielsweise hier finden: