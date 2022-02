Otomykose ist eine Pilzinfektion im Ohr. Sie äußert sich durch einen geschwollenen, geröteten und schmerzhaften Gehörgang. Der Pilz fühlt sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen am wohlsten, wie gentside berichtet. Das häufige Tragen von AirPods und anderen In-Ear-Kopfhörern kann im Ohr das perfekte Milieu schaffen, in denen Pilze sich wohlfühlen.

Der Hals-Nasen-Ohrenarzt und plastische Chirurg Dr. Sina Joorabchi einer renommierten HNO-Klinik in South Florida machte auf dieses Phänomen mit Videos auf seinem TikTok Account aufmerksam.

Gefahr durch Kopfhörer im Ohr? TikTok-Video geht viral

Die Clips sind zwar nicht besonders schön anzuschauen, gingen aber trotzdem viral - und sollen vor allem junge Menschen durch Abschreckung zur richtigen und regelmäßigen Ohren-Hygiene bewegen. Denn eine solche Pilzinfektion will niemand in seinem Ohr haben. Um sie wieder loszuwerden, muss der Pilz vom Arzt entfernt und das Ohr anschließend mit Ohrentropfen behandelt werden.

Wie entsteht so eine Pilzinfektion in den Ohren überhaupt? Das Portal Gesundheit.de berichtet, dass jegliche Fremdkörper im Ohr zu einer Erkrankung des Gehörganges führen können. Dazu zählen - abgesehen von Kopfhörern - auch Hörgeräte oder Wattestäbchen. Durch sie wird das Ohrenschmalz zurück in den Gehörgang gedrückt und das Ohr kann seine selbstreinigende Funktion nicht mehr ausführen. Das könnte zudem ein eingeschränktes Hörvermögen zur Folge haben.

Doch was kann ich tun, damit mir das gar nicht erst passieren kann? Joorabchi rät dazu, sich eine Flüssigkeit anzumischen und diese nach langem Tragen von Kopfhörern in die Ohren zu träufeln. So werde das Milieu im Ohr für Pilze unangenehm. Die Lösung sollte laut dem Arzt aus einem Drittel Wasser, einem Drittel Reinigungsalkohol und einem Drittel Wasserstoffperoxid bestehen. Angeblich schütze dies vor einer unangenehmen Otomykose.