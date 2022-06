Definition von Parkinson

Parkinson ist eine Krankheit, die viele Gesichter hat. 400.000 Menschen sind alleine in Deutschland daran erkrankt. Du kannst die Krankheit an verschiedenen Symptomen, unter anderem auch am Geruch der Patient*innen, erkennen.

Parkinson: Die Krankheit und ihre Symptome

Bei Parkinson handelt es sich um eine Gehirnkrankheit, bei welcher die Dopamin produzierenden Nervenzellen im Mittelhirn immer weiter absterben. Das Neurotransmitter Dopamin ist unter anderem für die Steuerung emotionaler und geistiger wie auch motorischer Reaktionen verantwortlich. Durch das Absterben der Nervenzellen entsteht ein Dopaminmangel und ein Ungleichgewicht der Nervenbotenstoffe; dadurch kommt es anschließend zu den typischen Parkinson-Symptomen. Welche weiteren Faktoren eine Rolle spielen und was die Ursache für den Zelltod ist, ist derzeit noch nicht wissenschaftlich erwiesen.

Wie genau die chronische Krankheit fortschreitet, ist von Patient*in zu Patient*in unterschiedlich. In der Regel äußert sich die Krankheit zunächst durch einseitige, nur wenig ausgeprägte Symptome. Diese werden mit der Zeit stärker. Erste Anzeichen der Hirnerkrankung können bereits Jahre vor den Hauptsymptomen auftauchen. Dazu gehören REM-Schlaf-Verhaltensstörungen, Riech- und Sehstörungen, Schmerzen in Muskeln und Gelenken, ein vermindertes Mitschwingen der Arme beim Gehen, Störungen der Feinmotorik (veränderte Handschrift), Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unsicherheit und Zittrigkeit. Als Hauptsymptome gelten das Zittern (Tremor), weitere Bewegungsstörungen wie Steifheit der Muskeln (Rigor), verlangsamte Bewegungen (Bradykinese) und Gleichgewichtsstörungen, das „Einfrieren“ von Bewegungen (Freezing), Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken, Störungen der vegetativen Funktionen, Schlafstörungen, Depressionen und geistige Beeinträchtigungen bis hin zur Demenz.

Eine Studie der University of Manchester weist nun auf ein weiteres Anzeichen hin, an dem vor allem Außenstehende Parkinson erkennen können: den Körpergeruch. Den Anreiz für die ungewöhnliche Studie gab eine Krankenschwester namens Joy Milne, die angab, bei ihrem an Parkinson erkranktem Ehemann eine Veränderung des Geruches, der mit der Zeit zunahm, bemerkt zu haben. Die Untersuchung zeigte, dass es ihr tatsächlich möglich war, erkrankte Patient*innen an ihrem Geruch zu erkennen. Die Forscher*innen stellten daraufhin fest, dass einige organische Verbindungen wie die Hippursäure, Eicosan und Octadecanal bei Parkinson-Erkrankten höher konzentriert waren. Der vermehrte Hauttalg könnte somit der Grund hinter dem Geruch sein, den sensible Nasen eventuell riechen können. Inwiefern dies im medizinischen Bereich eine Hilfe zur Früherkennung von Parkinson sein kann, bleibt derzeit unklar.

Menschen mit Parkinson: Die Behandlung

Ein offener Umgang erleichtert Betroffenen das Leben mit der Krankheit.

Durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung hat sich über die Jahre hinweg auch die Anzahl der Parkinson-Patient*innen erhöht. Während es im Jahr 1990 nur 2,5 Millionen Patient*innen weltweit gab, waren es schon 2016 etwa 6,2 Millionen. Damit ist Parkinson hinter Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Krankheit.

Im Durchschnitt wird Parkinson bei 80 % der Betroffenen in einem Alter von 60 oder über 60 Jahren diagnostiziert. Die ersten Anzeichen der Erkrankungen werden dabei meist vom eigenen Umfeld und nicht von den Betroffenen selbst festgestellt.

Grundsätzlich ist die Erkrankung nicht heilbar. Wird sie jedoch optimal und individuell behandelt, ist die Lebenserwartung in der Regel normal. Eine solche Behandlung schließt beispielsweise Medikamente, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie oder eine tiefe Hirnstimulation mit ein. Der richtige Umgang mit Parkinson-Erkrankten kann den Betroffenen ebenfalls dabei helfen, ihre Krankheit zu akzeptieren und damit zu leben. Kennst du jemanden in deinem Umfeld, der an Parkinson erkannt ist, oder bist selbst betroffen, kann es helfen, offen mit der Erkrankung umzugehen und sich bei Ungewissheiten zu informieren. Zudem kann es sinnvoll sein, sich einer Parkinson-Selbsthilfegruppe anzuschließen, um sich über Probleme oder Fragen auszutauschen. Betroffene können sich mit kleinen Hilfen wie speziellem Essbesteck, Gehhilfen oder einer Schlüsselhilfe den Alltag erleichtern. Wichtig ist, körperlich nach Möglichkeit aktiv zu bleiben und sich gesund und ausreichend zu ernähren.