Aktuelle Forbes-Liste 2023: Das sind die reichsten Menschen der Welt - neue Nummer eins

Das Magazin "Forbes" ist eines der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine der Welt. Jeder, der in der Finanzwelt etwas auf sich hält, kennt es und liest auch gerne darin. In seinen jährlichen Serien macht das Magazin durch Listen unter anderem mit der "30 under 30"-Liste (30 unter 30) auf die nächste Generation von Unternehmer*innen aufmerksam. Eine weitere, sehr populäre Auflistung ist die der reichsten Menschen der Welt, die im Februar 2023 wieder aktualisiert wurde.

In den letzten Jahren ging für viele Menschen finanziell bergab. Erst die Coronakrise, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine und eine mit beidem unmittelbar verbundene und scheinbar unendlich steigende Inflation. Der Otto Normalverbraucher muss in diesen Tagen oft an allen Ecken und Enden sparen. Auf der anderen Seite werden die Reichsten der Welt immer reicher und trotzten allen Widrigkeiten mit scheinbarer Leichtigkeit.

Die reichsten Menschen der Welt - Wer sind sie?

Dabei kristallisiert sich ein klares Bild heraus: Trotz aller Aufmerksamkeit, die in den letzten Jahren Scheichs aus dem Nahen Osten und russische Oligarchen auf sich gezogen haben, dominiert ein Land noch immer die Top Ten: die USA. Doch an der Spitze der Liste steht niemand aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten - und auch eine Frau ist unter den zehn reichsten Menschen der Welt. Hier erfährst du, um wen es sich handelt. Falls du dich eher für die Top 10 der reichsten Franken interessierst, schau doch mal hier vorbei.

Platz 10: Françoise Bettencourt-Meyers und Familie (Frankreich)

Die 69-Jährige erlangte ihren Reichtum durch das Erbe ihres Großvaters, dem Gründer des Unternehmens L'Oreal. Das Gesamtvermögen der reichsten Frau der Welt beläuft sich auf ca. 79,5 Milliarden Dollar.

Platz 9: Steve Ballmer (USA)

Ballmer war bis 2014 Vorstandsvorsitzender von Microsoft und ist mittlerweile Besitzer des Basketballteams "Los Angeles Clippers". Sein Vermögen liegt bei etwa 81,1 Milliarden Dollar.

Platz 8: Mukesh Ambani (Indien)

Ambani ist mit einem Vermögen von 82,7 Milliarden Dollar nicht nur der reichste Mensch Indiens, sondern ganz Asiens. Der 65-Jährige leitet die Petrochemie- und Textilfirma Reliance Industries, die gleichzeitig das größte Privatunternehmen Indiens ist.

Platz 7: Carlos Slim Helu und Familie (Mexiko)

Ist im Vergleich zu 2022 neu in den Top Ten. Helu macht in Telekommunikation und hat dadurch ein Vermögen von 90 Milliarden Dollar angehäuft.

Platz 6: Bill Gates (USA)

Der Microsoft-Gründer sollte den Meisten ein Begriff sein. Als erster in dieser Liste knackt er die 100-Milliarden-Marke - und das trotz hoher Ausgaben für seine Stiftungen. Sein Vermögen von 105,1 Milliarden Dollar reicht dennoch nur für Platz 6.

Platz 5: Warren Buffet (USA)

Der Unternehmer Warren Buffet erlangte sein Vermögen durch Aktienhandel. Aktuell steht er mit 106 Milliarden Dollar nur knapp über Gates.

Platz 4: Larry Ellison (USA)

Der Gründer des Soft- und Hardwareherstellers Oracle hat aktuell ein Vermögen von 113 Milliarden Dollar vorzuweisen.

Platz 3: Jeff Bezos (USA)

Der Erste auf dem Treppchen sollte mittlerweile auch fast jedem bekannt sein: Amazon-Gründer Bezos profitierte während Corona vom Boom des Onlinehandels und ist mit 117 Milliarden Dollar aktuell der drittreichste Mensch der Welt.

Platz 2: Elon Musk (USA)

Elon Musk ist für viele besonders auf menschlicher Ebene ein Rätsel. Der Tesla-Chef kaufte unlängst den Nachrichtendienst Twitter auf und feuerte kurzerhand einen Großteil der Angestellten. Kurzzeitig lag sein Vermögen bei über 300 Milliarden Dollar, was noch keinem zuvor gelungen war. Wegen einiger Einbußen auf dem Aktienmarkt und der Twitter-Geschichte ist er mit 197,7 Milliarden Dollar aktuell nur auf Platz 2 anzusiedeln.

Platz 1: Bernard Arnault (Frankreich)

Ein Europäer durchbricht die amerikanische Dominanz. Das Haupteinkommen des Franzosen ist die LVMH SE. Dieses Unternehmen ist die Mutterfirma für diverse Luxusmarken, wie Dior, Louis Vuitton oder auch Dom Perignon. Sein aktuelles Vermögen liegt bei 205,7 Milliarden Dollar.

Im Vergleich zur "World's Billionaire's List 2022" gab es einige Änderungen bei den Spitzenplätzen. Arnault schob sich an Bezos und Musk vorbei auf die 1. Die ehemaligen Alphabet Inc.-Chefs, die die Mutterfirma von Google ist, Sergey Brin und Larry Page, fehlen mittlerweile in der Liste. Dafür rückten Bettencout-Meyers und der Mexikaner Helu auf. Der reichste Deutsche ist laut Forbes-Liste 2022 übrigens Kaufland- und Lidl-Gründer Dieter Schwarz mit einem Vermögen von 47,1 Milliarden Dollar. Wie man es jedoch auch dreht und wendet, als gewöhnlicher Mensch erscheint jede dieser Zahlen einfach nur absurd.

Mehr aus dem Finanzbereich: