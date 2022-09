Geschichte des Münchner Oktoberfestes

Deshalb wird auf dem Oktoberfest Tracht getragen

getragen Trachtenmode für Männer

Trachtenmode für Frauen

Wiesn-Outfit: Die Top 5 der absoluten No-Gos

Nach zwei Jahren Coronapause heißt es am 17. September auf der Münchner Theresienwiese wieder "O'zapft is!" - und das ganz ohne Corona-Beschränkungen und Maskenpflicht. Um Punkt 12 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) traditionell im Festzelt Schottenhamel das erste Fass Bier anstechen. Der Moment, auf den Wiesnfans - ob prominent oder nicht - sehnsüchtig warten, denn vorher darf auf dem Oktoberfest kein Bier ausgeschenkt werden. Die Wiesn ist Tradition. Es geht aber auch um sehen und gesehen werden. Während man noch, heute schwer vorstellbar, bis in die 1990er Jahre mit Straßenkleidung auf das Oktoberfest gegangen ist, gehört inzwischen für viele die Tracht dazu, wie das Bier, die Hendln und der Ochs am Spieß. Jahr für Jahr stellt sich für viele die Frage: Was ziehe ich an, damit es "echt" wirkt oder vielleicht sogar original ist und auf keinen Fall kitschig? Was sind die Grundregeln für ein stilgerechtes Wiesn-Outfit?

Münchner Oktoberfest: Das größte Volksfest der Welt

Die Erfolgsgeschichte des Münchner Oktoberfestes beginnt am 12. Oktober 1810. Zum Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig I. Und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen findet auf einer Wiese am Stadtrand ein Pferderennen statt. Ein Jahr später nimmt sich der Landwirtschaftliche Verein in Bayern der Fortsetzung des Stelldicheins an. Fortan wird die Wiese zu Ehren der Prinzessin "Theresienwiese" genannt, auf Bairisch kurz "Wiesn". Die ersten Fahrgeschäfte werden 1818 installiert. Der Rest ist Geschichte, die bis heute jedes Mal Millionen von Menschen aus der ganzen Welt begeistert.

An die alte Zeit erinnert die Oide Wiesn (alte Wiesn), die seit 2010 auf dem Südteil der Theresienwiese stattfindet. Sie war anlässlich des 200-Jahre-Jubiläums des Oktoberfests eigentlich nur einmalig geplant. Durch den großen Erfolg hat sich die Stadt München aber dazu entschieden, die Oide Wiesn beizubehalten. Neben bayerischer Blas- und Volksmusik findet man historische Fahrgeschäfte. Um auf das Gelände zu gelangen, muss man zwar Eintritt bezahlen (in diesem Jahr vier Euro), dafür kostet die Nutzung der Fahrgeschäfte nur einen Euro. Auch der Zutritt zum vielfältigen Kulturprogramm ist im Eintritt enthalten. Wenn die Partystimmung und das Gedränge in den großen Zelten nicht deines ist, bist du auf der Oidn Wiesn gut aufgehoben. Alle vier Jahre suchst du sie aber vergeblich, denn dann findet auf dem Gelände das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest statt.

Von der Größe des Oktoberfestes zeugen die Zahlen der Wiesn 2019:

6,3 Millionen Menschen besuchten das Oktoberfest 2019, davon ungefähr 550.000 die Oide Wiesn

Oktoberfest: Der Tag, an dem die Tracht erfunden wurde

Wenn man nicht gerade Mitglied in einem Trachtenverein ist und über Tracht spricht, ist Trachtenmode gemeint. Diese hat sich allerdings in den letzten Jahren dem Original angenähert, wenn man überhaupt von Original sprechen kann. Denn das, was als echte Tracht bezeichnet wird, ist genaugenommen auch nichts über Jahrhunderte Gewachsenes.

Die Liebesbeziehung zwischen Bayern und der Tracht beginnt erst im 19. Jahrhundert als sozialpolitische Kampagne. Anlässlich der Vermählung seines Sohnes Ludwig mit Therese 1810 lässt König Max I. Joseph Kinder und Jugendliche in einer eigens entworfenen "Tracht" auftreten. Die nachfolgenden Regenten integrierten Trachtenträger*innen fest in das Hofzeremoniell zur Stärkung des Zusammenhalts und des "Nationalgefühls".

Wiesn-Revolution: Über diese praktische Neuerung dürfen sich Besucher*innen des Oktoberfestes freuen

Buam: Die Lederhose - Seele der bayerischen Männertracht

Das Flaggschiff der bayerischen Männertracht ist die Hirschlederhose. München Tourismus/Frank Stolle +3 Bilder

Heute noch ist Tracht einer der Inbegriffe bayerischer Geselligkeit und eines Heimatgefühls, das von Nichtbayern gerne miterlebt wird. Um nicht in Kitsch zu verfallen, solltest beim Outfit auf einiges achten:

Lederhose: Fester Bestandteil der bayerischen Männertracht ist die kurze Hirschlederhose oder die Variante als Kniebundhose . Für die kurze Hirschlederhose musst du allerdings mit Preisen ab rund 800 Euro rechnen. Den Preis, der nach oben quasi offen ist, macht unter anderem der Aufwand der Stickerei . Die Königsklasse ist die Maßgeschneiderte . Wenn du nicht ganz so tief in die Geldbörse greifen willst, kannst du auf "Wildbock" zurückgreifen. Der Begriff hat sich in der Modebranche für Leder von der Ziege oder vom Springbock etabliert. Abzuraten ist von Rinder- oder Schweineleder , da diese Lederarten dünn und somit nicht besonders lange haltbar sind. Solche günstigen Stücke werden oft in Asien produziert. Die Lederhose solltest du eine Größe kleiner kaufen und "eintragen", denn Leder dehnt sich. Die Lederhose wird durch Träger oder einen Trachtengürtel gehalten.

Slow Fashion, Bio-Mode & Co.: So kleidest du dich nachhaltig

Madln: Ohne Dirndl geht es nicht

Die Auswahl an feschen Dirndln ist groß. München Tourismus/Frank Stolle +3 Bilder

Auch wenn für viele (sehr) kurze Lederhosen an Frauen sexy wirken mögen: Die Frau trägt Dirndl. Dabei ist die Auswahl an Formen und Farben groß.

Dirndl: Der Trend geht wieder weg vom kurzen Dirndl zum etwas längeren . Die gängigen Materialien sind Baumwolle, Leinen oder Seide. Billige Dirndl werden aus Polyester hergestellt. Die Wahl der Farbe hängt vom Geschmack der Trägerin oder auch dem Typ ab. Die Dirndlschürze wird mit einer Schleife gebunden. Wo du diese bindest, hängt von deinem Status ab: Rechts gebunden bedeutet, dass du vergeben bist. Singles binden die Schleife links. Witwen, Kellnerinnen und Kinder binden die Schleife hinten in der Mitte.

Corona, Grippe und Co: Das sagen Expert*innen zur Ansteckungsgefahr auf dem Oktoberfest

Wiesn-Outfit: Die Top 5 der absoluten No-Gos

Hähnchen auf dem Kopf: Kann man tragen, muss man aber nicht unbedingt. Michi Jo Standl +3 Bilder

Auf der Wiesn kommen einem schon mal Menschen in seltsamen Outfits, die teilweise sogar auf dem Oktoberfest verkauft werden, entgegen.

Oft sind es Tourist*innen, die das Volksfest mit Karneval oder einem Kegelvereinsausflug an den Ballermann verwechseln. Wenn du nicht peinlich berührte Blicke ernten willst, solltest du unbedingt auf folgende Dinge verzichten:

Sepplhut

Hähnchen auf dem Kopf, auch wenn es mit den Beinen klatschen kann

Badehose im Lederhosen-Style

Rotes "Trachten"-Hütchen aus Kunststoff mit Kunststofffeder

Kunsthaarperücke mit blonden Zöpfen

Fazit

Zwischen kitschigen Styles und traditioneller Tracht nach allen Regeln der Trachtenverbände hast du eine große Auswahl an klassischen und hochwertigen Outfits.

Wenn du als Mann zum Beispiel tatsächlich nur einmal im Jahr die Lederhose aus dem Schrank holst, musst du nicht unbedingt eine Hirschlederhose besitzen. Es muss bei Frauen auch nicht zwingend das Trachtentuch aus Seide sein.

Wenn du dich klassisch kleidest und ein paar "Regeln" der Trachtenmode befolgst, ohne mit Gewalt auffallen zu wollen, passt du gut auf das Oktoberfest. Obwohl gerade Dirndldesigner*innen jedes Jahr die neuesten Trendfarben verkünden, musst du dein Dirndl nicht regelmäßig austauschen. Je klassischer die Farben sind, zum Beispiel blau oder grün, desto zeitloser ist dein Dirndl.