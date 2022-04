Schleierfahnder haben im Landkreis Wunsiedel einen unappetitlichen Fund gemacht: Sie stießen in einem Auto auf etliche Kilogramm ungekühlter Geflügelprodukte, die ein Restaurantbetreiber transportiert hatte.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Selb überprüften am Donnerstag (21. April 2022) am Autohof Thiersheim ein hochwertiges Fahrzeug, das in Berlin zugelassen war. Während die Polizei am Fahrzeug selbst nichts zu beanstanden hatte, stellten die Kontrollbeamten fest, dass der 51-jährige Fahrer, der im Bereich Weiden i.d. Oberpfalz ein Schnellrestaurant betreibt, im Kofferraum weit über 60 Kilogramm ungekühlter Geflügelprodukte und Tofu transportierte.

Schleierfahnder finden bei Kontrolle ungekühlte Lebensmittel

Die für den Verkauf bestimmten Lebensmittel waren bereits angetaut. Ein hinzugezogener Lebensmittelkontrolleur des Landratsamts Wunsiedel stellte bei einer Temperaturmessung fest, dass die Lebensmittel aufgrund der Unterbrechung der Kühlkette nicht mehr für den Verzehr geeignet waren.

Auf Anordnung des Veterinäramts wurden die in Berlin erworbenen Waren beschlagnahmt. Der verantwortliche Restaurantbesitzer wurde außerdem angezeigt.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus der Region: Zeugin entdeckt Transportbox bei Wertstoffcontainern - Katzenpaar einfach ausgesetzt

Vorschaubild: © Pixabay.com/Manfred Richter (Symbolfoto)