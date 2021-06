Im oberfränkischen Marktredwitz ist ein Streit um die Bezahlung einer Prostituierten eskaliert. Ein 18- jähriger Mann konnte sich am Freitagabend mit seinem vereinbarten Escortservice, einer 23-Jährigen aus Leipzig, nicht über die erbrachten Leistungen und deren Preisgestaltung einigen, weshalb es zum Streit kam, wie die Polizei am Samstag berichtet.

In den Streit mischte sich dann der 29 -jähriger Begleiter der Escort-Dame ein und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung. Letzterer verpasste dem 18-Jährigen einen Faustschlag, woraufhin sich der Streit auf die Albert-Schweitzer-Straße verlagerte. Danach sei zwischen beiden Männer eine Schlägerei auf offener Straße entstanden. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei.

Uneinigkeit über Leistungen einer Escort-Dame: Männer prügeln sich auf offener Straße

Die Beamten beendeten den Streit und stellten in den mitgeführten Sachen der Dame und ihres Begleiters zudem noch ein verbotenes Messer, sowie mehrere Betäubungsmittel in Form von Tabletten fest. Diese wurden sichergestellt. In der Sache ermittelt die Polizei nun wegen Vergehen der Körperverletzung, gefährlichen Körperverletzung und wegen eines Vergehen nach dem Betäubungs- und Waffengesetz.

Vorschaubild: Tim Brakemeier/dpa