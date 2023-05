Bayern hat seine ersten Schneepflugmeister: Das zweiköpfige "Racingteam" aus dem niederbayerischen Markt Schönberg gewann am Sonntag (21. Mai 2023) bei frühsommerlichen Temperaturen und ohne Schnee die erste Landesmeisterschaft im Schneepflugfahren in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel).

"Wir hatten fünftausend Zuschauer, die Stimmung war bombig", sagte Sprecherin Claudia Hiergeist. Auf dem zweiten Platz landeten die Lokalmatadore aus Marktredwitz.

Marktredwitz: Schneepflugmeisterschaft soll zeigen, was die Fahrer täglich leisten

Das steckt hinter der Veranstaltung: "Die 1. Bayerische Schneepflugmeisterschaft soll eindrucksvoll zeigen, welch enormen psychischen und physischen Belastungen die Fahrer tagtäglich ausgesetzt sind", erklärt die Stadt Marktredwitz. Der umfangreiche Geschicklichkeit-Parcours bilde reelle Situationen im Winterdienst ab, wie zum Beispiel das Rückwärtsfahren an Hindernissen vorbei oder zielgenaues Verschieben von Gegenständen.

Die Teams hatten zwei Mitglieder: Einen Fahrer und einen Assistenten, der siegreiche Schneepflug wurde von Fabian Blaschko gesteuert. Angetreten waren insgesamt 19 Mitarbeiter des Winterdiensts aus ganz Bayern, ausschließlich Männer. Sie mussten mit Zeitmessung den Hindernis-Parcours absolvieren. Dazu zählte das treffsichere Abräumen einer Pyramide mit der großen Schneeschaufel des Fahrzeugs.

Die Veranstaltung soll das Verständnis für die Fahrer verbessern und dadurch soll auch gezielt Nachwuchs gewonnen werden. Die drei bestplatzierten Teams sind nun nach Angaben der Stadtverwaltung für die Deutsche Schneepflugmeisterschaft qualifiziert, die im September in Koblenz stattfinden soll.

