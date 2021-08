Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz am Freitag (13. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, stand am Donnerstagnachmittag (12. August 2021) ein Mähdrescher auf einem Feld bei Oberweißenbach in Flammen. Grund dafür dürfte nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt gewesen sein.

Der Mähdrescher brannte vollkommen aus. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.