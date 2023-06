Gleich wegen mehrerer Straftatbestände wird sich ein 34-jähriger Wunsiedler verantworten müssen.

Der Mann wurde am Montag (26. Juni 2023) gegen 21.00 Uhr in der Schulstraße dabei beobachtet, wie er ein Auto über die komplette linke Seite zerkratzte. Anschließend ergriff der Täter die Flucht in Richtung Stadtgebiet.

Trotz anschließender Flucht - Polizei greift Täter wenig später auf

Als er wenig später von der Polizei in der Sigmund-Wann-Straße aufgefunden wurde, bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch und veranlassten daraufhin einen Alkoholtest auf der Dienststelle.

Damit aber noch nicht genug. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei Wunsiedel legt deshalb der Staatsanwaltschaft Hof ein „Anzeigenpaket“ gegen den 34-jährigen vor.

