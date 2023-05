Am Freitagabend, dem 26.05.2023, wurde eine 28-Jährige aus Münchberg nach ihrem Fitnessbesuch in einer Therme in Weißenstadt heimlich beim Umziehen gefilmt, wie die Polizei Wunsiedel in einer Pressemitteilung schreibt.

Sexualdelikt in Therme in Weißenstadt: 28-Jährige beim Umziehen gefilmt

Sie war in der Umkleide gegenüber dem Schrank mit der Nummer 724 und zog sich zum Duschen um. Während dieser Zeit bemerkte sie, dass sie von einem unbekannten Täter gefilmt wurde.

Beschreibung des Täters:

circa 185 Zentimeter groß

circa 60 Jahre

hager/schlank

dunkle, kurze Haare und ein Oberlippenbart

Wer Hinweise zu dem Täter oder der Tat machen kann, soll sich mit der Polizei Wunsiedel unter folgender Telefonnummer in Verbindung setzen: 09232-9947-0.

Vorschaubild: © Alfred Derks (Pixabay)