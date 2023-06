Ein geparkter Oldtimer ist angefahren und im Bereich der Motorhaube beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei Marktredwitz am Pfingstmontag (29. Mai 2023) zwischen 13 und 15 Uhr in der Ludwigstraße in Selb. An dem Fahrzeug vom Typ BMW 735 i entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Gegenüber den Beamten der Polizeiwache Selb gab der 74-jährige Fahrer des BMWs an, dass im vermuteten Tatzeitraum ein Wohnmobil mit Fahrradständer am Heck vor seinem Wagen geparkt war. Ob dieses Wohnmobil den Schaden an dem Oldtimer verursacht hat, konnte jedoch noch nicht abschließend geklärt werden.

Oldtimer in Selb angefahren: Hoher Sachschaden zieht Ermittlungen der Polizei nach sich

Die Polizei Marktredwitz ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt und sucht Zeugen zur Klärung des Sachverhalts.

Hinweise werden bei der Polizei unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegengenommen.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild