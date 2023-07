Feuer im Fahrzeug: Erst Fußmatte in Flammen, dann brennt das ganze Auto

Wie die Polizei Marktredwitz am Freitag,14. Juli 2023, mitteilt, hat sich bereits am Donnerstagabend ein Fahrzeugbrand in der Schulz-Delitzsch-Straße ereignet. Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.35 Uhr alarmiert. Laut Bericht war ein 57-jähriger Mann, eigenen Angaben zufolge, mit seinem Ford Kuga und einem Anhänger unterwegs, als er plötzlich einen komischen Geruch wahrnahm - und dann verlor er sein ganzes Fahrzeug.

Kurz nach dem Geruch folgte bereits Rauch aus den Lüftungsschlitzen seines Fahrzeugs, erklärte der 57-Jährige gegenüber der Polizei. Sofort parkte er seinen Wagen auf einem dortigen Parkplatz. Doch das Unheil nahm seinen Lauf.

Auto brennt komplett ab - Polizei nennt erste Vermutung für mögliche Ursache

Bereits auf dem Parkplatz hatte eine Fußmatte des Ford bereits leicht Feuer gefangen. Beim Versuch, diese aus dem Wagen zu ziehen, verbrannte sich der 57-Jährige leicht am Finger der rechten Hand. Nur wenig später stand der komplette Pkw in Flammen.

Immerhin hatte es der 57-Jährige dem Bericht nach zuvor gerade noch geschafft, seinen Anhänger von dem Ford abzukoppeln und diesen vor den Flammen zu retten. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Aktuell wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen.