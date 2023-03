Neunjähriger Junge in Wunsiedel von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Die Polizeiinspektion Wunsiedel sucht einen Autofahrer, der am Dienstag am frühen Nachmittag an der Einmündung Kemnather Straße / Alte Landgerichtsstraße in Wunsiedel einen Zusammenstoß mit einem neunjährigen Jungen hatte.

Das Kind wollte laut Polizei zusammen mit seinem zehnjährigen Freund von der Koppetentorstraße kommend die Alte Landgerichtsstraße zur Kemnather Straße überqueren. Zur gleichen Zeit war ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Kemnather Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Alte Landgerichtsstraße einbiegen.

Während des Abbiegevorgangs touchierte der Unbekannte mit der Stoßstange den Buben leicht am Bein, welcher die Alte Landgerichtsstraße bereits zur Hälfte passiert hatte. Obwohl sich der Neunjährige bei dem Vorfall, wie sich später herausstellte, leicht verletzte, hielt der Unfallverursacher nicht an, sondern setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Die beiden Kinder konnten gegenüber der Polizei angeben, dass es sich bei dem Pkw um einen weißen BMW oder Mercedes aus dem Zulassungsbereich Wunsiedel handelt. Der Fahrer war männlich, etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Polizeiinspektion Wunsiedel hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug beziehungsweise Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 09232/99470 zu melden.

