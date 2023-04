Von einem alles andere als alltäglichen Unfall berichtete die Polizeiinspektion Marktredwitz: Eine 43-Jährige hat beim Einparken sowohl ihren Wagen, als auch ihre Garage stark beschädigt.

Am Montagnachmittag (03. April 2023) wurden die Beamten zu einem Unfall in die "Robert-Koch-Straße" in Marktredwitz. Beim Einparken in ihre heimische Garage verwechselte eine 43-jährige Autofahrerin laut Polizeiangaben Gas- und Bremspedal ihres Wagens.

Kurioser Unfall: Gas- und Bremspedal verwechselt

Dadurch wurde das Auto scheinbar so schnell, dass die Rückwand der Garage durchbrochen wurde und die 43-Jährige mit ihrem Fahrzeug knapp drei Meter und die Tiefe stürzte. Dank des eingesetzten Rettungsdienstes konnte sie anschließend aber unverletzt aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.

Das Auto hingegen wurde beim Absturz wohl so schwer beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Der Gesamtschaden inklusive der Garagenwand liegt laut Schätzungen der Polizei wohl im fünfstelligen Bereich.

