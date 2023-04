Marktredwitz: "Mehrmonatiger" Nachbarschaftsstreit eskaliert - Frau schlägt Kontrahentin mit Schuh

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. April 2023) eskalierte laut Polizeiinspektion Marktredwitz ein "mehrmonatiger Nachbarschaftsstreit" in einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 32-Jährige hatte demnach an diesem Abend Besuch. Als dieser des Nachts wieder nach Hause ging, habe sich eine 30-Jährige durch die Lautstärke der Verabschiedung im Treppenhaus des Mehrparteienhauses gestört gefühlt.

Nach verbaler Auseinandersetzung kam es laut Polizei zu Handgreiflichkeiten. "Zunächst stach die 30-Jährige der 32-Jährigen mit einem Finger ins Auge und schlug ihr im Anschluss mehrmals auf den Brustkorb. Die 32-Jährige wehrte sich, nahm einen im Treppenhaus befindlichen Schuh und schlug wiederum mit diesen auf den Kopf der 30-Jährigen", so die Inspektion.

Die beiden Parteien konnten durch die Polizei separiert werden, heißt es. Die beiden Damen hätten jeweils leichte Verletzungen davongetragen. Ermittlungsverfahren gegen beide Parteien seien eingeleitet worden.