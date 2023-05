Am gestrigen Donnerstag (11. Mai 2023) mussten mehrere Streifen der Polizei Marktredwitz, kurz nach 22.00 Uhr, zu einem heftigen Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße ausrücken. Kräfte der Grenzpolizei Selb unterstützten tatkräftig bei diesem Einsatz.

Eine 44-jährige Bewohnerin des Hauses wäre wohl, laut Aussage ihres 49-jährigen Nachbarn, bei ihm vor der Wohnungstür gestanden und hätte ihn mit einer Waffe bedroht. Daraufhin hätte er die Tür zugeschlagen. Beide Streitparteien sind amtsbekannt, wie die Polizei bestätigte.

Nachbarschaftsstreit läuft aus dem Ruder - lag es an einer demolierten Kellertür?

Beim Eintreffen der Streifen befand sich die 44-Jährige jedoch wieder in ihrer Wohnung. Auf Ansprache durch die Polizisten kam sie aus ihrer Wohnung ins Treppenhaus und gab ihrerseits an, von dem 49-Jährigen geschlagen worden zu sein. Dabei seien ihr Zähne ausgeschlagen worden. Ob dies im Verlauf der durch den 49-Jährigen genannten Bedrohungshandlung geschah, oder bereits im Vorfeld, bedarf jedoch erst noch weiterer Abklärung.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung, fanden die Beamten, in der Waschmaschine der 44-Jährigen, tatsächlich eine geladene Schreckschusspistole. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun gegen den 49-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und gegen die 44-Jahre alte Dame wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Kurz vor dem Vorfall, gegen 20:30 Uhr, waren in diesem Mehrfamilienhaus die Türen zweier Kellerabteile augenscheinlich eingetreten worden, wodurch ein geschätzter Sachschaden von rund 100 Euro entstanden ist. Besitzer der beiden Kellerabteile ist der 49-Jahre alte, vorgenannte Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Ob die beschädigten Türen möglicherweise der Grund für den darauffolgenden Streit waren, steht derzeit noch nicht fest und muss ebenso noch ermittelt werden. Aktuell wird in Sachen der beschädigten Kellertüren von der Polizei Marktredwitz noch gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegengenommen.

