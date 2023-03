Einen Polizei- sowie Feuerwehreinsatz verursachte am gestrigen Dienstagnachmittag ein brennender VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Marktredwitzer Straße in Arzberg stand. Dies teilt die Polizei mit.

Der 42-jährige Halter des VW hatte seinen Angaben zufolge seinen Wagen kurz vor dem Vorfall betankt und sei danach, gegen 16:30 Uhr, zum Einkaufen gegangen. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückgekommen sei, sei dieser bereits in Flammen gestanden.

Geparktes Auto fängt Feuer

Der VW musste, nachdem die Flammen gelöscht waren, abgeschleppt werden. Ein Pkw Volvo V60, der schräg hinter dem brennenden VW parkte, wurde vom Feuer ebenfalls erfasst und dadurch beschädigt. Auch der Volvo war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Durch den Brand entstand an dem VW ein geschätzter Sachschaden von rund 2000,- Euro. Am Volvo entstand durch das Feuer ein geschätzter Sachschaden von etwa 10000,- Euro. Augenscheinlich kommt ein technischer Defekt als Auslöser des Pkw-Brands in Betracht. Die genaue Brandursache muss allerdings noch festgestellt werden. Die Polizei Marktredwitz hat dahingehend ihre Ermittlungen aufgenommen.

