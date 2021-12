Würzburg/Versbach vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B19 - zeitgleich bricht Feuer in Wohnhaus aus

Auf der B19 bei Würzburg kam es am Montag (27.12.2021) zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Zeitgleich ist ein Brand in einem Dachstuhl in Versbach ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Würzburger Feuerwehr mussten schnell handeln.