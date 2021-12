Würzburg aktualisiert vor 19 Minuten

Vollbrand

Zwei Personen bei Wohnhaus-Brand verletzt: Frau und Hund müssen mit Drehleiter gerettet werden

In der Nacht von Montag (13.12.2021) auf Dienstag ist in einem Wohnhaus in Würzburg ein Vollbrand ausgebrochen. Eine Frau musste mit der Drehleiter gerettet werden. Zwei Personen kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt vor Ort.