Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) berichten, erreichen sie aktuell wieder Mitteilungen verunsicherter Stromkundinnen und -kunden über unseriöse Telefonanrufe aus verschiedenen Quellen. Dabei wird versucht, Kundinnen und Kunden abzuwerben. Die anrufende Person behauptet zudem, sensible Daten bereits durch die WVV Energie erhalten zu haben.

Die Anrufe finden meist in den Abendstunden statt und gingen von den Telefonnummern 040 756748090, 01747189500 oder 030726210158 aus. Die Abwerbenden behaupten, alle Kunden- und Verbrauchsdaten durch die WVV bzw. Stadtwerke Würzburg AG erhalten zu haben. Dies ist allerdings nicht korrekt, durch die WVV werden keinerlei Daten an Dritte herausgegeben. Rechnungs- oder Verbrauchsdaten sowie Bankverbindungen sollten niemals telefonisch weitergegeben werden, denn damit gelangen wichtige persönliche Daten an nicht vertrauenswürdige Stellen. Ein unerwünschter Lieferantenwechsel kann die Folge sein.

Unseriöse Firmen arbeiten oft mit vielfältigen Tricks, um Kundinnen und Kunden neue Energieverträge aufzunötigen. Dabei schrecken sie weder vor untergeschobenen Verträgen, noch vor permanenter Telefonbelästigung oder sogar dem Vortäuschen falscher Identitäten, dem sogenannten „Stadtwerke-Trick“, zurück.

Sollten bereits unerwünschte Verträge telefonisch zustande gekommen sein, können die Kundinnen und Kunden vom 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Hier genügt ein kurzer Brief an den fremden Stromversorger mit Unterschrift. Ein Musterschreiben ist auf www.wvv.de/service zu finden. Gerne helfen die WVV-Beraterinnen und -Berater auch persönlich unter 0931 36-1155 weiter.