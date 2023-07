Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikum Würzburg Mitte hat sein Behandlungsangebot erweitert: Anfang Juli hat das MVZ eine Praxis für Kinder- und Jugendmedizin eröffnet.

Wie die Klinikum Würzburg Mitte gGmbH berichtet, ist die neue Kinderarztpraxis Teil des MVZ Missioklinik und befindet sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Missio Kinderklinik im Würzburger Frauenland. Dr. med. Theresa Faßhauer und Anna Paulina Herting, beide Fachärztinnen für Kinder- und Jugendmedizin, versorgen dort ab sofort Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Erkrankungen und Verletzungen, führen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen durch und stehen auch den Eltern mit Rat und Tat zur Seite.

„Wir heißen Frau Dr. Faßhauer und Frau Herting sowie das ganze Praxisteam in unserem MVZ herzlich willkommen“, sagt Anja Kromczynski, Kaufmännische Leiterin des MVZ. „Wir freuen uns, mit ihnen zwei kompetente und empathische Kinderärztinnen gewonnen zu haben, die unser Leistungsspektrum perfekt ergänzen und einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der kinderärztlichen Versorgung in Würzburg leisten.“

Terminvereinbarungen sind ab sofort telefonisch unter 0931 / 791 – 7810 möglich. Mehr Informationen zur neuen Praxis gibt es auch online unter www.mvz-missioklinik.de.

Das MVZ Klinikum Würzburg Mitte

An mehreren Standorten in Würzburg bietet das MVZ des KWM wohnortnahe ambulante Behandlungen an. Im Gegensatz zu klassischen Arztpraxis arbeiten in einem MVZ verschiedene Fachrichtungen zusammen für eine gebündelte und umfangreiche Versorgung. Das MVZ des KWM bietet eine hausärztliche Versorgung sowie neurologische, allgemeinchirurgische, handchirurgische und internistische Behandlungen an.