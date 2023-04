Würzburg-Marathon am Sonntag: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Am kommenden Sonntag (23. April 2023) gehen zahlreiche Läufer beim 21. Würzburg-Marathon an den Start. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) auf ihrer Website mitteilt, müssen die Anwohner im Zuge der Veranstaltung zwischen 9 Uhr und circa 15 Uhr mit einer Einschränkung des Öffentlichen Personennahverkehrs rechnen.

Bereits am Freitag (21. April 2023) müssen Verkehrsteilnehmer deutschlandweit aufgrund des aktuellen Tarifstreiks mit großen Einschränkungen im ÖPNV rechnen.

Würzburg-Marathon sorgt für Verkehrseinschränkungen - Bus und Straßenbahn betroffen

Aufgrund der Straßensperrungen im gesamten Stadtgebiet, einschließlich in Heidingsfeld, komme es auf Bus- und Straßenbahnlinien zu erheblichen Behinderungen und Einschränkungen. Da viele Haltestellen aufgrund des Marathons nicht angefahren werden können, gebe es auf den folgenden Buslinien Fahrplanänderungen: 6, 9, 12, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 34 und 512.

Auch der Verkehr der Würzburger Straßenbahn ist von den Einschränkungen betroffen: "Von 8 Uhr bis 15 Uhr pendeln die Straßenbahnlinien 4 und 5 zwischen Rottenbauer - Sanderring - Sanderau und zwischen Grombühl und Hauptbahnhof zu den fahrplanmäßigen Zeiten. Es kann hier zu leichten Verspätungen kommen. Zwischen Sanderring - Hauptbahnhof und Zellerau fahren Schienenersatzverkehr-Busse" informiert die WVV. Die Straßenbahnhaltestellen "Neubaustraße", "Rathaus", "Dom", "Juliuspromenade", "Ulmer Hof" und "Congress-Centrum" können laut der WVV sowohl von den Straßenbahnen als auch von den Schienenersatzverkehr-Bussen nicht angefahren werden.

Die gesamte Innenstadt sei von 8 Uhr bis 15 Uhr ausschließlich fußläufig zu erreichen. Zudem werde zwischen 8 Uhr und 9.25 Uhr die Friedensbrücke voll gesperrt: "In dieser Zeit ist der Schienenersatzverkehr zwischen Sanderring und Hauptbahnhof beziehungsweise der Zellerau nur bedingt möglich. Bitte planen Sie ausreichend Zeit ein und informieren Sie sich in der Echtzeit-Auskunft an der Haltestelle und online", heißt es weiter. Weitere Information findest du auf der Website des WVV.