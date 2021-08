Würzburg vor 57 Minuten

Wohnungsbrand

Wohnung brennt mitten in der Nacht: Mehrere Menschen bei Flammeninferno verletzt - Haus nicht bewohnbar

In Würzburg hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. August 2021, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Mehrere Personen wurden verletzt.