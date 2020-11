Mann mit Pistole bedroht und Bargeld gefordert: Am Dienstagabend (10. November 2020) hat ein Unbekannter einen Anwohner in der Goethestraße in Veitshöchheim mit einer Pistole bedroht und ihn zur Herausgabe seines Bargelds gezwungen. Das teilt die Polizei Unterfranken mit.

Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Veitshöchheim: Mann wird überfallen, nachdem er Geld abgehoben hatten

Die Tat ereignete sich gegen 21.00 Uhr in einem Innenhof in der Goethestraße, nachdem der Geschädigte kurz zuvor an einer Tankstelle in der Scheffelstraße Geld abgehoben hatte.

Möglicherweise hatte der Täter ihn bereits während des Abhebevorgangs beobachtet und im Anschluss auf dem Nachhauseweg verfolgt. Ob es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe oder um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat, ist derzeit noch unklar.

Der Anwohner übergab insgesamt einen dreistelligen Geldbetrag. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute in Richtung Geisberg.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

männlich, 20 bis 25 Jahre alt

ca. 185 cm groß und schlank

bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke

trug Schlauchhalstuch und Kapuze

hatte ein silbernes, metallisches Armband am linken Handgelenk