Würzburg vor 27 Minuten

Feuerwehreinsatz

Unfall in Würzburger Tiefgarage: Mann zwischen Fahrertür und Wand eingequetscht

In Lindleinsmühle in Würzburg musste die Feuerwehr einen eingeklemmten Autofahrer befreien: In der Zufahrt einer Tiefgarage war der Mann zwischen Fahrertür und Wand eingeklemmt.